L'actualité du jazz : Josh Nelson, L.A. providentiel

Originaire de Californie, le pianiste et compositeur Josh Nelson (38 ans) a accompagné Natalie Cole pendant six ans et a également travaillé avec Kurt Elling, John Pizzarelli, Benny Golson, Sheila Jordan, John Clayton, George Mraz, Jeff Hamilton, Sara Gazarek, Peter Erskine et même Richard Galliano, lors de ses séjours à L.A.

Au cours des dernières années, la série de projets multimédias de Josh Nelson s'est concentrée sur l'espace («Exploring Mars» en 2015) et sur la science-fiction («Discoveries» en 2011). Le dernier volet de son "Discovery Project" revient sur terre avec "The Sky Remains", publié chez Origin Records : une lettre d'amour à Los Angeles, où Josh Nelson est né et a grandi.

Évitant les nombreux clichés entourant la perception de L.A., Josh Nelson raconte des histoires fascinantes, de l'architecture oubliée et des repères qui façonnent la vie quotidienne à la richesse humaine des individus créatifs et inspirés qui ont afflué et défini la vie a L.A. au siècle dernier. Avec les vocalistes Kathleen Grace et Lillian Sengpiehl et un ensemble exceptionnel réuni autour du guitariste Anthony Wilson, le big band imprégné de son histoire continue d’ajouter un autre chapitre à l'anthologie culturelle de Los Angeles. "Trop souvent, nous démolissons et oublions de faire place à un demain ré-imaginé, mais le ciel reste le même." Loin du Los Angeles nostalgique et idéalisé de “La La Land”, les dix mouvements de “The Sky Remains” sont la bande son idéale d’un film à réaliser sur les faces cachées passées, présentes et futures de L.A.

Josh Nelson (piano, synthétiseur, voix)

Chris Lawrence (trompette, bugle)

Brian Walsh (clarinette, clarinette basse)

Josh Johnson (saxophone alto, flûte)

Larry Goldings (orgue Hammond)

Anthony Wilson (guitare, voix)

Alex Boneham (contrebasse)

Dan Schnelle (batterie)

Aaron Serfaty (percussion)

Kathleen Grace, Lillian Sengpiehl (voix)