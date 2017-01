L'actualité du jazz : Joe Henderson, notes bleues

C’est six mois après « Page One » (non inclus dans ce coffret), que Joe Henderson (1937-2001) enregistre « Our Thing ». Le second album de sa carrière. Après ses premiers pas comme saxophoniste à Detroit et deux ans de service militaire (1960-62) où il se retrouva musicien, Joe Henderson s’installa à New York et se prit d’amitié avec le trompettiste Kenny Dorham.

C’est parallèlement à son engagement chez Horace Silver qu’il enregistrera pour Blue Note. Entre 1963 et 68, le label ne compte que 5 disques sous son nom, mais le saxophoniste est présent sur près de 30 albums. On le voit glisser tranquillement d’une esthétique hard-bop parfaitement maîtrisée, avec une grâce née de son admiration pour Lester Young, à des formes plus novatrices.

Son troisième opus, « In 'n Out », le voit propulsé par un entourage similaire au quartet de John Coltrane. Comme le versant lunaire de ce dernier. Idem pour le suivant, « Inner Urge », dont le titre indique bien le projet : ici et maintenant, avec passion et sans concessions. Il y aura un cinquième enregistrement pour Blue Note, en 1966, « Mode For Joe », avant que Joe Henderson ne file dix ans chez Milestone.

Et avant de connaitre une reconnaissance définitive avec la série d’albums Verve des années 1990, Joe Henderson livrera une salve magistrale pour Blue Note, enregistrée au Village Vanguard en 1986 dans la formule de vérité des grands ténors de l’histoire du jazz, le trio sax-contrebasse-batterie. « The State of the Tenor, Vol 1 & Vol 2 », initialement publiés séparément, s’écoutent d’une traite, comme les deux sets d’une même soirée royale en club.

Le coffret « Joe Henderson » regroupe ainsi :

« Our Thing » (9 septembre 1963) avec Kenny Dorham (tp), Joe Henderson (sax ténor), Andrew Hill (piano), Eddie Khan (contrebasse), Pete La Roca (batterie)

« In 'n Out » (10 avril 1964) avec Kenny Dorham (tp), Joe Henderson (sax ténor), McCoy Tyner (piano), Richard Davis (contrebasse), Elvin Jones (batterie)

« Inner Urge » (30 novembre 1964) avec Joe Henderson (sax ténor), McCoy Tyner (piano), Bob Cranshaw (contrebasse), Elvin Jones (batterie)

« The State of the Tenor, Vol 1 » (14-16 novembre 1985) avec Joe Henderson (sax ténor), Ron Carter (contrebasse), Al Foster (batterie)

« The State of the Tenor, Vol 2 » (14-16 novembre 1985) avec Joe Henderson (sax ténor), Ron Carter (contrebasse), Al Foster (batterie)

