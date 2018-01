L'actualité du jazz : Joachim Kühn, l'amour du jazz, la paix des classiques

Au sommaire aujourd'hui

Joachim Kühn à la Une

« Quand la sagesse de l’âge rencontre l’allégresse de la jeunesse » écrit Der Spiegel en décrivant le mélange générationnel du Joachim Kühn Trio puisque Chris Jennings et Eric Schaefer, le contrebassiste et le batteur, ont 30 ans de moins que le pianiste allemand.

C’est aussi une manière appropriée de décrire comment des tendances différentes co-existent avec le pionnier du jazz de 73 ans. Son regard projeté sur le futur, l’histoire du jazz derrière lui, Joachim Kühn ne se soumet jamais aux conventions. Ce génie du piano adore garder de la liberté et de la fantaisie dans sa musique, conduit par l’impératif de toujours découvrir de nouvelles choses. Il est toujours question de “donner naissance à des mélodies puissantes“ comme il le dit lui-même. “Je voulais faire des mélodies simples, un album avec des oeuvres courtes et concises. Je ne voulais pas choisir ce répertoire dans la précipitation, mais plutôt d’une manière très réfléchie.“

Avec “Love and Peace” qui paraît chez Act, le trio a encore réussi à casser les codes et à entrer dans un nouvel univers. Sous l’évidence de leur créativité créativité, on entend un amour débridé pour la musique. Au bout du chemin, selon Kühn ? “La paix intérieure !”.

à réécouter émission Open jazz Joachim Kühn New Trio, la vérité de la beauté

Programmation musicale

Joachim Kühn « Love and Peace »

Le Vieux château (Modeste Moussorgski)

ACT 9861-2

Joachim Kühn « Love and Peace »

Barcelona - Wien (Joachim Kühn)

ACT 9861-2

Joachim Kühn « Love and Peace »

But Strokes of Folk (Joachim Kühn)

ACT 9861-2

Tete Montoliu « The Man from Barcelona »

Concierto de Aranjuez (J. Rodrigo)

Timeless 368

Marta Sanchez « Danza impossible »

Copa de luz (Marta Sanchez)

Fresh Sound NT533

Roger Guérin « Le formidable, Paris Meetings »

Not Serious (Roger Guérin)

Fresh Sound 942

Daniel Zimmermann « Montagnes russest »

Believe (Daniel Zimmermann)

Label Bleu 6722

Philippe Lejeune « Blues Inspiration »

Cow Cow Blues (Charles Davenport)

Black and Blue 675.2

Spinifex « Amphibian Ardour »

Icarus (Gonçalo Almeida)

Trytone 559-075

Joshua White « 13 Short Stories »

The Ignoble Paradox of Modernity / West (Joshua White)

Fresh Sound NT536