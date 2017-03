L'actualité du jazz : Jihye Lee, requiem pour un ferry

Au sommaire aujourd'hui

Jihye Lee à la Une

à la Une Jazz au Trésor : Jerry Coker - Modern Music

Jazz Agenda :

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Marc Ducret solo mercredi 15 mars à 19h à la Collection Lambert à Avignon (84) avec l'AJMI. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prenom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de solo mercredi 15 mars à 19h à la Collection Lambert à avec l'AJMI. Cliquez sur " " et laissez vos nom et prenom. 1 invitation pour 2 pour les . Jazz Culture : Frank Sinatra parle Lester Young, Miles Davis et de l'art vocal

Jazz Bonus : Roland Hanna - Child of Gemini

, © Mose Kwon

Le matin du 16 avril 2014, une tragédie a frappé la Corée du Sud lorsque le ferry Sewol a chaviré et coulé, tuant 476 passagers. De l’autre côté du monde, la pianiste, chanteuse et compositrice Jihye Lee a regardé les images avec horreur depuis Boston, où la native de Corée étudiait au Berklee College Of Music.

Peu de temps avant la catastrophe, Lee avait écrit deux pièces qui se révélèrent terriblement prophétique : April Wind, qui va progressivement du doux et tendre au majestueux et puissant ; et Deep Blue Sea, à travers lequel la voix flamboyante de Lee émet une lamentation émouvante et sans paroles avant d’être submergée par une marée sonore. Jihye Lee a aussitôt composé quatre autres pièces qui sont venues compléter ce qui allait devenir une suite de six pièces.

“Destin est un grand mot, confie Lee, mais peut-être qu’il me fallait réaliser cet album, devenu nécessité. Si j’avais été en Corée, j’aurais fait quelque chose. Mais à Boston, il n’y avait rien à faire. j’étais profondément bouleversée, je ne pouvais pas aider concrètement sur place… Mais écrire cette musique prenait tout son sens”.

La compositrice a alors réuni un ensemble de 20 musiciens recrutés à la Berklee School et sur la scène de Boston par Greg Hopkins, co-producteur de l’album et longtemps professeur à Berklee. Ils apportent un véritable souffle à cette musique habitée, qui utilise une très large palette sonore, d’une expression viscérale à des instants impressionnistes. Aujourd’hui, après ce coup de maître, Jihye Lee étudie la compositions avec Jim McNeely à la Manhattan School of Music. Joli paradoxe, pour une jeune coréenne grandie dans la pop et le folk, qui ne s’était inscrite à la Berklee School que pour élargir son horizon musical. La complexité harmonique et rythmique du jazz, particulièrement avec en big band l’a littéralement fascinée. Et c’est tout naturellement que sa voix vient se glisser dans les interstices de l’écriture. Avec ce feeling très intérieur que les coréens appellent han.

Programmation musicale

Jihye Lee Orchestra « April »

April Wind (Jihye Lee)

jihyemusic.com

Maria Schneider « Concert in the Garden »

Three Romances : Part 1 Choro dançado (Maria Schneider)

ArtistShare 804000182

Jerry Coker « Modern Music »

Old Crinkletoes (Jerry Coker)

Fresh Sound 917

Marc Ducret « Tower, Vol 4 »

Sur l'Électricité (Marc Ducret)

Ayler 121

The Jazz Passengers « Still Life with Trouble »

Everybody Plays The Fool (J.R. Bailey, Rudy Clark, Ken Williams)

Enja Yellowbird 7766

Dirty Dozen Brass Band « Twenty Dozen »

Best of All (Harris, Higgins, Davis, Joseph)

Savoy Jazz 17891

Ron É Ben « Ronében »

Satin Doll (Duke Ellington)

Art Vivant 045

Lester Young « The Complete Lester Young Story on Verve »

Star Dust (Hoagy Carmichael)

Verve 547087-2

Roland Hanna « Child of Gemini »

Prelude - So, You'll Know My Name (Roland Hanna)

MPS 4250644885792