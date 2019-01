Jeff Ballard au champ de foire

Au sommaire aujourd'hui

Jeff Ballard, invité de Alex Dutilh

Pour son deuxième album en tant que leader, le batteur américain Jeff Ballard se découvre avec son nouveau label, Edition Records.

10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Ike Quebec - Soul Samba

“ La seule direction ou concept que j'ai imposé aux musiciens de ce groupe était de ressentir une liberté absolue de jouer (ou non) ce qu'ils veulent à un moment donné.La liberté totale était la seule restriction. Les structures sont issues du contenu, ou parfois, la structure était déjà présente s'il nous arrivait de jouer un titre spécifique, mais il s'agirait d'une toute nouvelle version à chaque fois. La musique et la façon dont nous avons joué la musique sont venues de ces moment où nous avons tout partagé, en nous donnant à fond, comme toujours. ”

Jeff Ballard

Où écouter Jeff Ballard

A Cenon (33) mardi 29 janvier à 20h30 au Rocher de Palmer

Jeff Ballard (batterie)

Lionel Loueke (guitare)

Kevin Hays (piano et Fender Rhodes)

Chris Cheek (saxophones et electronic)

à réécouter émission Open jazz Jeff Ballard et son trio bravo

à lire aussi article Jazz Culture : Fly trio

Programmation musicale

Jeff Ballard « Fairgrounds »

Yeah Pete ! (Fairgrounds)

Edition 1121

Jeff Ballard « Fairgrounds »

Hit The Dirt (Kevin Hays)

Edition 1121

Brad Mehldau « Largo »

Dusty McNugget (Brad Mehldau)

Warner 9362-48114-2

Arnault Cuisinier, The Source « Follow Poets »

Looking For Your Face (Rumi, Arnault Cuisinier)

Quark 201825

Ike Quebec « Bossa Nova, Soul Samba »

Linda Flor (Henrique Vogeler)

Blue Note 52443

Bobo Stenson « Contra la indecisión »

Cancion contra la indecision (Silvio Rodriguez)

ECM 2582

Raphaël Imbert « Live au Tracteur »

Shared Temples (Raphaël Imbert)

Zig Zag Territoires 110203

Louis Billette « Concordance »

Concordance (J.S. Bach)

QFTF 056

Peter McEachern « Bone Code »

Gospel Trane (Alice Coltrane)

Clean Feed 494