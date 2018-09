L'actualité du jazz : Jean-Pierre Como, la capture de l'éphémère

Au sommaire aujourd'hui

Jean-Pierre Como à la Une

« “Infinite” transmet un élan vital. Cette impulsion fondamentale qui naît de la force de l'improvisation. Avant chacune de nos rencontres, difficile d'imaginer ce qui allait surgir de ce travail ou de cette inspiration plus orale qu'écrite, de l'instantané. Créativité en temps réel, travail de la matière… Quelle jouissance de donner forme ainsi à la musique ! Bruno [Shorp], Christophe [Panzani] et Rémi [Vignolo]ont relevé ce défi avec talent. “Infinite”, un projet collectif par essence, ouvert au souffle de la modernité ! »

Jean‐Pierre Como

En général le travail d'écriture et de composition est un exercice solitaire, un temps d'introspection et de réflexion. Or dans « Infinite » qui paraît chez L’Âme Soeur/Socadisc, Jean‐Pierre Como a principalement composé en temps réel au milieu des musiciens, il a privilégié l'instantané pour parvenir à l'idée d'un morceau, dans le plus pur esprit du jazz. La fixation des formes est intervenue ultérieurement, une fois la création spontanée réalisée. Le projet a été mené en quartet, dans un dialogue permanent avec le poétique Christophe Panzani, au saxophone, qui intervient comme un coloriste ; l'expressif Bruno Schorp, à la contrebasse, et l'oiseau rare Rémi Vignolo, à la batterie.

« Le titre « Infinite » m'est apparu comme une évidence car pour moi la musique est sans fin. Ce titre est une référence à la notion d'intemporalité, au fait d'échapper à la réalité matérielle… »

Faut‐il rappeler que Jean‐Pierre Como fût co‐fondateur du mythique groupe Sixun avec le batteur Paco Séry et que depuis de très nombreuses années, il a développé ses propres projets en tant que leader, dans différentes formations : en trio (“Répertoire”, “Storia”) en quartet (“Boléro”, “Scénario”...), en quintet, en septet (“Express Europa” en 2015 son dernier CD paru), ou avec L'Âme Soeur en composant pour une formation de jazz avec un orchestre symphonique. Jean‐Pierre Como propose une musique sans cesse en mouvement, qui transcende les frontières entre les genres, prenant un plaisir ludique à ne jamais être tout à fait là où on l'attend.

Où écouter Jean-Pierre Como

A Paris (75) lundi 12 novembre à 21h au Studio de l'Ermitage

Jean-Pierre Como (piano et composition)

Christophe Panzani (saxophones)

Rémi Vignolo (batterie)

Bruno Schorp (contrebasse)

Programmation musicale

Jean-Pierre Como « Infinite »

I Remember (Jean-Pierre Como)

L'Âme sœur 2018 5

Jean-Pierre Como « Infinite »

Little Man (Jean-Pierre Como)

L'Âme sœur 2018 5

Wayne Shorter « The Vee Jay Years »

The Albatross (Wayne Shorter)

Affinity 121

Adam Kolker, Russ Lossing « Whispers and Secrets »

Lost (Wayne Shorter)

Fresh Sound 5102

Fred Hersh « Heart Songs »

Fall (Wayne Shorter)

Sunnyside 1474

Louis Armstrong « Sparks, Nevada, 1964 »

Blueberry Hill (Rose, Stock, Lewis)

Dot Time 8011

Afro Cuban All Stars « A toda Cuba le gusta »

Clasiqueando con Ruben (Juan de Marcos González)

World Circuit 047

Julian Argüelles « Tonadas »

Alala (Julian Argüelles)

Edition 1116