L'actualité du jazz : Jean-Marie Machado & Didier Ithursarry sous la lune, exactement

Jean-Marie Machado et Didier Ithursarry à la Une

à la Une Jazz au Trésor : Mahalia Jackson - Intégrale Mahalia Jackson, Vol 14, 1961

Jazz Agenda :

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Macha Gharibian vendredi 03 février à 20h45 au Comptoir à Fontenay-sous-Bois (94) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Jazz Bonus : George Gruntz réédité en numérique

Alors que, globe-trotter impénitent et nourri de ses racines musicales multiples, Jean-Marie Machado nous a habitué à visiter tous les méandres de sa riche mémoire, voilà qu’il trouve en l’accordéoniste basque, Didier Ithursarry, un alter ego idéal pour un dialogue des cimes.Tout du long, portée par un souffle lyrique et passionné qui ne retombe jamais, la musique s’impose et nous touche au fil de compositions originales fortes des émotions les plus vives. Un dialogue à hauteur d’hommes, dense et profond, enrichissant à l’esprit comme au coeur, body and soul.

Esquissée au sein du grand ensemble Danzas la complicité entre Jean-Marie Machado et Didier Ithursarry trouve ici son plus bel aboutissement, celui de l’expression duelle et du partage le plus exigeant. Sous le regard attendri… de la lune.

Jean-Paul Ricard, directeur artistique Jazz in Arles

Où écouter Jean-Marie Machado et Didier Ithursarry

lundi 13 mars à 20h au Café de la Danse à Paris (75)

Programmation musicale

Jean-Marie Machado, Didier Ithursarry « Lua »

Nocturne N°1 (Frédéric Chopin, arr. J-M. Machado)

Cantabile 06

Jean-Marie Machado, Didier Ithursarry « Lua »

Broussailes (Jean-Marie Machado)

Cantabile 06

Marcel Azzola, Lina Bossatti « Musique à la mode »

Flamenco-Valse (Marc Fosset)

Verve 521305-2

Eri Yamamoto « Life »

I Love (Eri Yamamoto)

Aum Fidelity 099

Mahalia Jackson « Intégrale Mahalia Jackson, Vol 14, 1961 »

God Will Take Care Of You (W.S. Martin, C.D. Martin)

Frémeaux 1324

Macha Gharibian « Trans Extended »

Marmashen (Macha Gharibian)

Jazz Village 570132

Donkey Monkey « Hanakana »

Blues Nippon (Eve Risser)

Umlaut 01

Martha High « Singing For The Good Times »

Always Worth The Pain (L. Sapio, M. Guidi)

Blind Faith 01002

Ornette Coleman « Broken Shadows »

School Work (Ornette Coleman)

CBS FC38029

Colin Vallon « Danse »

Danse (Colin Vallon)

ECM 2517

George Gruntz « From Sticksland With Love »

Hightime Keepsakes (George Gruntz)

MPS 4250644895906