L'actualité du jazz : Jean-Christophe Cholet, l'esprit d'initiative

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Jean Bonal - Flash Back

3 invitations pour 2 pour le concert de La Voix est Libre v endredi 05 mai à 20h30 au Cirque Electrique à Paris (75) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

3 invitations pour 2 pour le concert de Mauro Gargano vendredi 05 mai à 21h au Jazz Club du Thou (17). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Après plusieurs tournées en Chine depuis 2014, le trio Initiatives sort son album (du même nom) qui paraît chez Infingo (L’autre distribution) et tourne en Europe. Des compositions et un son, combinant tradition, collectif et initiatives… Un réel engagement à trois, dans lequel l'écrit et l'improvisé s'équilibrent et laissent ainsi un espace d'expression ouvert pour chacun.

Jean‐Christophe Cholet (piano), Gildas Boclé (contrebasse) et Quentin Cholet (batterie) ont créé le trio Initiatives en 2014. Les trois musiciens se connaissent depuis longtemps. Gildas avait souvent remplacé Heiri Känzig dans le CKP Trio, Jean‐Christophe attendait le moment opportun pour lancer une nouvelle aventure avec lui, à part entière. La première proposition de tournée en Chine en 2014 fut l'occasion idéale pour constituer ce nouveau trio, le grand nombre de dates permettant ainsi de fixer rapidement les choses sur le plan musical et humain.

« Après 15 ans avec le CKP trio, formation qui est actuellement en pleine maturité, il me tenait à coeur d'initier un travail en trio avec des nouvelles orientations, un autre son, d'autres modes de jeu, un autre type de collaboration et de réflexion sur la musique. Au‐delà de la filiation existante avec Quentin, mon idée première était de faire appel à un musicien de la très jeune génération (premier CD pour Quentin…) ayant une pensée et un regard différents et une bonne connaissance de la vaste culture musicale, un curieux en pleine évolution qui se construit en se nourrissant d'expériences multiples. Le but étant en quelque sorte de venir bousculer nos vieilles habitudes de quinquagénaires et d'accepter la provocation et la remise en question. » J.-C. Cholet

A l'issue de cette première tournée et grâce à la coopération qui existe entre la Région Centre‐Val de Loire et la Région du Hunan en Chine, un second voyage a permis de donner à nouveau une quinzaine de concerts, dont certains en grande formation avec des musiciens traditionnels chinois. Cette création, "Entre Ciel et Terres", fut une aventure transversale avec la nécessité de trouver des codes pour la réalisation musicale, les musiciens chinois ne lisant pas la musique et n'improvisant pas au sens où on l’entend dans le jazz. Quentin est naturellement devenu co‐compositeur, avec une force de propositions pour la mise en oeuvre, et Gildas s’est mué en vidéaste, en plus de son rôle de contrebassiste. Cette nouvelle phase a permis de resserrer les liens entre les trois musiciens et de donner définitivement naissance au trio "Initiatives".

L’occasion leur est donnée aujourd’hui de confronter leurs musiques et de créer leur propre son, combinant tradition, collectif et… initiatives. C'est également l'opportunité de croiser l'influence culturelle berlinoise qui nourrit le jeune batteur, l'expérience de Gildas Boclé qui a parcouru le monde et les lignes compositionnelles désormais identifiées de Jean‐Christophe Cholet. Il s'agit d'un réel engagement à trois, dans lequel l'écrit et l'improvisé s'équilibrent et laissent ainsi un espace d'expression ouvert pour chacun. L’enregistrement de l’album a été réalisé au Studio La Buissonne en décembre 2016. Le trio se prépare donc désormais à faire découvrir Initiatives en Europe.

Où écouter Initiatives

mardi 27 juin au 45° Jazz Club à Paris (75)

Programmation musicale

Jean-Christophe Cholet « Initiatives »

Lili (Jean-Christophe Cholet)

Infingo 710204

Jean-Christophe Cholet « Initiatives »

Minimal Story (Jean-Christophe Cholet)

Infingo 710204

Kenny Barron « Wanton Spirit »

Nightlake (Richie Beirach)

Verve 522364-2

Alexi Tuomarila « Kingdom »

Aalto (Alexi Tuomarila)

Edition 1090

Jean Bonal « Flash Back »

Jor-du (Duke Jordan)

Véga 19 137

Elise Caron « Chansons pour les petites oreilles »

Bonsoir (Elise Caron)

Chant du Monde 8741262

Mauro Gargano « Suite For Battling Siki »

Round 4 : Paris (Mauro Gargano)

Gaya 024

Christophe Wallemme « Ôm Project »

Opus 5 (Christophe Wallemme)

Bonsaï 170402

François Poitou « Funambule »

La couleur et la forme (François Poitou)

Yovo Music 3521383442043

Laurent Coulondre « Gravity Zero »

Suspension Bridge (Laurent Coulondre)

Sound Surveyor 03712