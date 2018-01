L'actualité du jazz : JazzOnze+, 30 ans de festival à Lausanne

Au sommaire aujourd'hui

Fêter ses 30 ans (de jazz) laisse des traces.

On ne va pas se mentir, le Festival Jazz Onze+, désormais heureux jubilaire de 30 éditions, n’est pas issu d’un âge d’or de la note bleue. Déjà que son aîné de 20 ans, le Montreux Jazz Festival, apparaissait dans la queue de la comète – avec toutefois l’astre noir de Miles Davis en bonus –, la manifestation lausannoise, elle, naissait dans des années 1980 où les succès du jazz commençaient parfois à sentir la naphtaline ou, pire, le parfum du compromis.

C’est d’ailleurs tout le mérite de ce rendez-vous fidèle (malgré quelques absences) d’avoir su garder une trajectoire inflexible quand il a fallu naviguer dans les courants d’un bleu aussi profond que la matrice de cette musique. Non pas que Onze+ ait jeté son dévolu sur un catéchisme supposé plus orthodoxe qu’un autre. Mais – et cette double compilation anniversaire le démontre avec bonheur –, le festival a su varier la lettre en gardant toujours en tête l’esprit de la source. Cette vivacité d’approche a fait rebondir la programmation sur une belle diversité, sans jamais quitter pour autant des yeux (et des oreilles) les rivages d’un giron jazz aussi vaste que conscient de ses origines, mais où l’innovation le disputait à l’improvisation.

En deux mots comme en cent, les éditions successives n’ont jamais trahi le sens de leur appellation : jazz ! Et ce respect inventif d’une tradition sommée de se réinventer à l’ère de la globalisation mérite révérence. Que les artistes invités se décrochent d’un ciel étoilé par le mythe, qu’ils prennent l’accent romand d’un terreau musical plus local, Onze+ a joué – et joue évidemment encore – le rôle d’un carrefour, d’une oasis où les jazzmen de toutes origines peuvent croiser leurs routes.

L’Amérique y assure sa place proéminente – il suffit de citer les trois générations présentes sur l’album avec Charles Lloyd, Joshua Redman, Christian Scott – sans oublier sa face plus sombre et radicale, avec la présence régulière de musiciens de Chicago, indéfectiblement soutenus par Serge Wintsch. L’Europe, si importante dans le renouveau et les prolongements de cette musique, s’y décline autant dans ses raffinements (Richard Galliano, Joachim Kühn, Paolo Fresu…) que dans ses élans subversifs (The Instant Composer Pool Orchestra, qui ferme d’ailleurs la marche de ce double CD). Les ornements du monde (l’Albanie d’Elina Duni, la Tunisie de Dhafer Youssef) s’enlacent aux teintes bleutées de l’ensemble, sans jamais que la manifestation ne se soit revendiquée de l’étiquette world. Et les Suisses y ont toujours glané une place de choix, des vétérans à la jeune garde, soit de Popol Lavanchy à Marc Perrenoud.

Expert du live, Onze+ grave son premier disque, sous forme de collection de souvenirs. Si vous l’écoutez attentivement plusieurs fois, vous finirez par le fuir pour retrouver la salle où chacun de ces morceaux a été enregistrés. Irrésistiblement.

Boris Senff

Comment se procurer le CD

L’album double CD 30e anniversaire peut être commandé au prix de 25 euros (frais d’envoi inclus) à francine.wintsch@gmail.com

Programmation musicale

George Adams « Jazzonze+ festival Lausanne »

Besame mucho (Consuelo Velasquez)

Suisa

Joshua Redman « Jazzonze+ festival Lausanne »

Trinkle tinkle (Thelonious Monk)

Suisa

Dhafer Youssef « Jazzonze+ festival Lausanne »

Aya (Dhafer Youssef)

Suisa

Elina Duni « Jazzonze+ festival Lausanne »

Yiati den m'agapas (trad. Grèce)

Suisa

Christian Scott, Atunde Adjuah « Jazzonze+ festival Lausanne »

New heroes (Christian Scott)

Suisa