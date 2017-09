L'actualité du jazz : Jazzmeia Horn, la voix de prestige

Au sommaire aujourd'hui

Jazzmeia Horn à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert privé de René Urtreger et Agnès Desarthe mardi 12 septembre à 18h à l'hôtel Pullman de La Défense à Courbevoie (92). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Le premier album “A Social Call” de la chanteuse originaire du Texas, lauréate du concours Thelonious Monk en 2015, Jazzmeia Horn, vient de paraître chez Prestige.

Avec une maturité et une aisance vocale assurées, la jeune chanteuse Jazzmeia Horn (elle est née en 1991) arrive avec un premier album épatant. Le disque contient dix titres, enregistrés avec un all-star de jazzmen privilégiant l’acoustique et la clarté.

L’imbrication entre musique et message imprègne le répertoire de “A Social Call” : des versions rafraîchies de standards jamais démodés (East Of The Sun (West Of The Moon), I Remember You), des classiques hard bop (Afro Blue, Moanin’), des chansons à connotation spirituelle (Wade In The Water, Lift Every Voice And Song), deux mélodies associées à l’influence personnelle d’une autre chanteuse, Betty Carter (Tight, Social Call) et des pépites R'nB popularisées par Mary J. Blige and the Stylistics (I’m Goin’ Down, People Make The World Go Round).

“Quand vous y pensez, le mot “social” a beaucoup de significations. Du genre -”allez, on sort ce soir, ou faisons une pause et allons boire un verre…” Mais ce à quoi je que je pensais concerne la société aujourd’hui et comment trop d’événements sont totalement éloignés de l’amour et de la générosité. On vit dans une drôle d’époque. Cet album se veut un appel à la responsabilité sociale de chacun, pour assumer un rôle utile dans sa communauté. Comment être inspiré par les choses qui se passent dans notre vie et être capable de toucher les autres… Je veux apporter mon éclairage, c’est pour ça que je l’ai appelé “A Social Call” et pourquoi il sort aujourd’hui. C’est exactement pour ça que je suis là. Mon nom est Jazzmeia Horn et ce n’est pas une erreur, remarque-t-elle avant de conclure : Dieu ne fait pas d’erreur”.

Jazzmeia Horn (voix)

Victor Gould (piano)

Ben Williams (contrebasse)

Jerome Jennings (batterie)