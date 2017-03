L'actualité du jazz : Jazz in Paris, nouvelle série

Au sommaire aujourd'hui

Hommage à Pierre Bouteiller

Jazz in Paris à la Une

Jazz Agenda :

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Jean-Marie Machado lundi 13 mars à 20h30 au Café de la Danse à Paris (75) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Jazz au Trésor : Jazz Ladies, 1924-62



Jazz Culture : Frank Zappa par Guy Darol



Jazz Trotter : Lisa Hilton - Day & Night

Avec plus d’1,5 millions d’exemplaires vendus à travers le monde, Jazz in Paris est la collection de référence du jazz enregistré en France.

En rééditant depuis l’année 2000 des enregistrements historiques tirés de catalogues pour la plupart disparus, la série offre un panorama complet du jazzparisien des années 1930 aux années 1970 : grands artistes américains résidant un temps dans notre capitale (Miles Davis, Louis Armstrong, Oscar Peterson…) ou jazzmen aussi injustement oubliés que positivement passionnants (Bobby Jaspar, Bernard Peisser, Barney Wilen…) Une multitude de chef d’œuvre et d’objets précieux à prix populaire dans la plus pure tradition du Paname de Doisneau, Queneau ou Truffaut.

Dix références viennent aujourd’hui se rajouter à la centaine déjà publiées :

Georges Arvanitas Quintet “Soul Jazz” (mai 1960)

(mai 1960) Eddie Barclay - Quincy Jones “Et Voilà!” (mai 1957 - janvier 1958)

(mai 1957 - janvier 1958) Sidney Bechet “Petite Fleur” (1949-52)

Duke Ellington “At The Alhambra” (29 octobre 1958)

(29 octobre 1958) Dexter Gordon “Our Man in Paris” (23 mai 1963)

Hard Bop (Roger Guérin , décembre 1958 / Art Farmer, Jimmy Cleveland, Anthony Ortega, 1953)

, décembre 1958 / Art Farmer, Jimmy Cleveland, Anthony Ortega, 1953) Humair Urtreger Michelot “HUM!” (5-8 septembre 1960)

John Lewis - Sacha Distel “Afternoon in Paris” (décembre 1956)

(décembre 1956) Hank Mobley “The Flip” (12 juillet 1969)

Django Reinhardt “Plays Django” (compilation 1936-53)

Programmation musicale

Ella Fitzgerald, Louis Armstrong « Ella and Louis »

They Can't Take That Away From Me (George & Ira Gershwin)

Verve 825373-2

Eddie Barclay, Quincy Jones « Et voilà ! »

Tout doucement (Jean Mercadier)

Decca 573 455-2

Duke Ellington « At the Alhambra »

Tenderly (Walter Gross, Jack Lawrence)

Decca 537 599-5

Roger Guérin « Hard Bop »

Not Serious (Roger Guérin)

Decca573 578-3

John Lewis, Sacha Distel « Afternoon in Paris »

I Cover The Waterfront (Edward Heyman, Johnny Green)

Decca 572 902-9

George Arvanitas « Soul Jazz »

Oblivion (Bud Powell)

Decca 572 970-7

Jean-Marie Machado, Didier Ithursarry « Lua »

Vuelta (Didier Ithurssary)

Cantabile 06

André Minvielle « 1 time »

Le verbier (André Minvielle, Marc Perrone)

Complexe agricole 57191228

Beryl Booker « Jazz Ladies, 1924-62 »

Low Celling (Beryl Booker)

Frémeaux 5663

Frank Zappa « Broadway The Hard Way »

Stolen Moments (Oliver Nelson)

Zappa 103432

Lisa Hilton « Day and Night »

Day and Night (Lisa Hilton)

Ruby Slippers Prod 1021