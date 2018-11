L'actualité du jazz : Jazz Migration passe la 4ème

Au sommaire aujourd'hui

Les lauréats de Jazz Migration #4

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Guy Lafitte - His Tenor Sax and His Orchestra

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert Jazz Migration lundi 03 décembre à 20h à la Dynamo de Banlieues Bleues à Pantin (93).

Jazz Culture article Jazz Culture : les Victoires du Jazz 2018

invités

, © Thomas Langouet / Anthony Caillet / Angela Flahaut / Ismael El Iraki

La question de l’émergence, de la reconnaissance et de la mobilité des artistes a toujours été majeure dans le jazz.

Après « l’âge d’or » du jazz, lorsque les scènes pouvaient accueillir plus aisément les nombreuses propositions artistiques novatrices, où les médias pouvaient s’aventurer vers les artistes de jazz de la scène française, une partie des professionnels jazz n’ose désormais plus, malheureusement, prendre de risque en soutenant les jeunes artistes d’aujourd’hui. En créant le dispositif Jazz Migration en 2002, l’AFIJMA, aujourd’hui AJC – Association Jazzé Croisé – a pu, en partie, répondre à cela. Nombre d’artistes passés par ce dispositif sont ainsi aujourd’hui reconnus et peuvent vivre de leur art dans des conditions professionnelles.

Cependant, pour s’adapter aux nouvelles logiques et réalités du secteur de jazz, AJC et ses partenaires ont repensé l’ensemble du dispositif Jazz Migration, en s’appuyant sur 15 années d’expérience et en conservant les acquis positifs du premier volet.

En effet, aujourd’hui, face à une crise économique des plus importantes, face à la baisse des dotations publiques, face à l’approche de la réforme territoriale, le soutien à l’émergence est primordial et plus urgent qu’avant. Dans un marché du jazz saturé et étroit, les initiatives d’aide aux jeunes artistes s’avèrent indispensables.

Ce nouvel opus tentera de répondre aux questions cruciales que sont la circulation et l’emploi des artistes, tout en offrant à ceux-ci les outils pour préparer au mieux leur « après Jazz Migration » et développer leur carrière.

C’est ainsi qu’aux missions premières, toujours aussi urgentes que sont le repérage de l’émergence et la circulation des artistes, viennent s’ajouter deux volets essentiels consistant en un parcours de professionnalisation ainsi qu’un accompagnement artistique, faisant de Jazz Migration un parcours professionnalisant sur 2 ans.

Programmation musicale

House of Echo « Echoïdes »

Kairos (Enzo Carniel)

Jazz & People 817003

Melusine « Chroniques »

Chapitre 3 (Christophe Girard)

Babil 001

No Tongues « Les voies du monde »

Pisini'a (trad. )

Ormo 005

Three Days of Forest « Jazz Migration #4 »

Secret Garden (Séverine Morfin, Angela Flahault, Florian Satche, Rita Dove)

Jazz Migration

Guy Lafitte « His Tenor Sax & His Orchestra, 1954-59 »

Caravan (Ellington, Tizol)

Fresh Sound 969

LL Duo « LL Duo »

LL1 (Yves-Anthony Laur, Adrien Leconte)

Autoprod

Helen Sung « Sung With Words »

Meet Me At The Lighthouse / Convergence (Helen Sung)

Stricker Street 1002