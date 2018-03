L'actualité du jazz : Jazz at Lincoln Center Orchestra, l'élégance de John Lewis

Au sommaire aujourd'hui

Peut-on capturer l’élégance, la sophistication swingante du jazz mieux que ne le fit le pianiste, compositeur et chef d’orchestre John Lewis, qui eut une longue, profonde et personnelle relation avec Jazz at Lincoln Center. “ Il avait l’habitude de qualifier notre saison de “miracle” raconte Wynton Marsalis. Et il rajoutait “prend soin de ce miracle !…”

En 2013, quand le Jazz at Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis projette de rendre hommage à l’héritage du pianiste et compositeur du Modern Jazz Quartet, il fait appel à Jon Batiste. Le pianiste dirigeait à ce moment-là l’orchestre du Late Show télévisé de Stephen Colbert. Jon Batiste, originaire de la Nouvelle Orléans, comme Wynton, a été ravi de rejoindre le JLCO pour interpréter les compositions les plus emblématiques de John Lewis. Le concert eut lieu à guichets fermés au Rose Theater du Lincoln Center et est aujourd’hui publié en CD sous le titre “The Music of John Lewis”.

Du bebop vibrant de Two Bass Hit au blues profond de 2 Degrees East, 3 Degrees West, des petites formations au big band JLCO au complet, “The Music of John Lewis” capture l’élégance et l’âme des compositions novatrices de Lewis. L’album comprend aussi une suite en quatre mouvements tiré de l’album classique du Modern Jazz Quartet “The Comedy”.

“La profondeur de ses convictions rend sa musique intemporelle, dit Jon Batiste de John Lewis. Ce qui garde le plus d’impact et de sens dans la démarche d’un artiste dépend de la pertinence et de l'intensité de ses idées. C’est pourquoi la musique de John Lewis est toujours présente et ce fut un honneur de me mettre à son service. Alors, écoutez les yeux fermés et laissez aller votre imagination”.

