L'actualité du jazz : Jazz at Lincoln Center Orchestra, écrin de pianistes

Hommage à Jon Hendricks article Jazz Culture : hommage à Jon Hendricks

Lincoln Center Jazz Orchestra à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Michel Zenino vendredi 24 novembre à 20h30 au théâtre Denis à Hyères (83). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : John Benson Brooks - Alabama Concerto

Le Jazz at Lincoln Center Orchestra de Wynton Marsalis a invité six pianistes différents pour une série de concerts donnés les 22, 23 et 24 septembre 2016 à New York pour l’ouverture de la saison Jazz au Lincoln Center 2016-17. L’idée était de leur proposer de parcourir un siècle de piano jazz. La série a eu un succès tel que la publication d’un album s’est imposée. Le CD s’intitule “Handful of Keys” et vient de sortir sur Blue Engine Records. On y retrouve un who’s who de pianistes marqués par la tradition : Joey Alexander, Dick Hyman, Myra Melford, Helen Sung, Isaiah J. Thompson et Dan Nimmer le pianiste attitré du big band.

“Handful of Keys” met en lumière un orchestre en effervescence, sur des arrangements éclectiques puisque chacun des huit morceaux est confié à un arrangeur différent. À côté de deux standards, les compositions sont signées par des pianistes : James P. Johnson, Bill Evans, McCoy Tyner, Myra Melford, Oscar Peterson et Wynton Kelly.

La saison 2017-18 célèbre le 30e anniversaire du Jazz au Lincoln Center. Au cours de ces trois décennies, Jazz at Lincoln Center est devenu une importante vitrine du jazz, de la culture et de l'éducation artistique. Pas seulement à New York, pas seulement aux États-Unis, mais avec une audience mondiale de près de 2 millions de personnes grâce aux concerts, mais aussi à leur diffusion sur le web, à l'enseignement de la musique et à la distribution de partitions musicales. À ce jour, Jazz at Lincoln Center a produit plus de 1200 concerts et le Jazz at Lincoln Center Orchestra a joué dans plus de 446 villes dans 41 pays sur les cinq continents.