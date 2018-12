L'actualité du jazz : Jazz au fil de l'Oise, en public au Théâtre Paul Éluard de Bezons, avec Camille Bertault

Au sommaire aujourd'hui

En public et en direct du théâtre Paul Eluard à Bezons (95) dans le cadre de Jazz au Fil de l'Oise

Invités :

Camille Bertault , chanteuse, compositrice

, chanteuse, compositrice Isabelle Méchali, directrice du festival

directrice du festival Sébastien Lab, directeur du théâtre Paul Eluard

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Das Kapital jeudi 06 décembre à 20h30 à à L'Entre Seine à Saint-Jacques-sur-Darnétal (76) avec Rouen Jazz Action. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Big Blow "Le renne des neiges" jeudi 06 décembre à 21h au Rex à Toulouse (31). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Speak Like A Child samedi 15 décembre à 20h30 au Foyer Rural de Courdimanche (95) dans le cadre de Jazz au Fil de l'Oise.Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Yom & Quatuor IXI dimanche 16 décembre à 17h à la Collégiale Saint-Martin à Montmorency (95) dans le cadre de Jazz au Fil de l'Oise.Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

"Du 9 novembre au 16 décembre, un événement musical majeur en Île-de-France se hisse au devant de la scène jazz, le festival Jazz au fil de l’Oise ; cette 23e édition en Val d’Oise est fortement teintée par la personnalité de l’artiste invité, JOCE MIENNIEL qui aime mêler sa musique à celle d’un monde sans frontière. Le flûtiste apparaîtra lors de la présentation du festival à la Nouvelle scène nationale, sur le terrain avec de nombreuses actions de sensibilisation à destination du jeune public, mais également lors de deux concerts inédits, B.A.B.E.L à Jouy-le-Moutier et LA GRANDE TABLE ! à l’Abbaye de Royaumont, qui mettra vos sens en éveil… D’autres temps forts marqueront l‘événement avec l’accueil plébiscité par notre public de la Coréenne YOUN SUN NAH dont le talent et la gentillesse continuent de chavirer nos coeurs, ainsi que la présence de la pianiste, compositrice EVE RISSER dans une création franco-malienne d’envergure, pendant 2 soirées exceptionnelles à la Nouvelle scène nationale de Cergy-Pontoise et du Val d’Oise. Ce qui frappe, dans cette édition, outre les jeux de langage dans l’interculturalité à l’honneur dans bien des projets, c’est l’émergence de cette nouvelle génération foisonnante qui constitue le futur du jazz, bourrée de talents, capable d’une audace peu commune pour renouveler le genre. Comme un espoir et une réponse cinglante aux esprits chagrins ! Je pense à CAMILLE BERTAULT, YOM, AÏRÉS, GOGO PENGUIN, VINCENT PEIRANI, LOU TAVANO, LES METANUITS, SHAHIN NOVRASLI, THÉO CECCALDI, MAGIC MALIK…

Pour autant les artistes qui sont le creuset de cette musique ne seront pas en restedans cette édition, tels que ENRICO PIERANUNZI, LOUIS WINSBERG, LES CHEMIRANI, JACQUES SCHWARZ-BART...

Venez vous enivrer de cette musique qui célèbre avant tout l’altérité. Je vous attends nombreux, car ce festival est surtout LE VÔTRE.

ISABELLE MECHALI, Directrice"

Programmation musicale

Camille Bertault « Pas de géant »

La femme coupée en morceaux (Michel Legrand, Jacques Demy)

Okeh 889854223229

Daniele Di Bonaventura, Giovanni Ceccarelli « Eu te amo (The Music of Tom Jobim) »

As praias desertas (A.C. Jobim)

Bonsaï 180801

Eva Cassidy « Autumn Leaves »

Autumn Leaves (Prévert, Mercer, Kosma)

Blix Street

Enrico Pieranunzi « Play Gershwin »

Variazoni su un tema di Gershwin (Enrico Pieranunzi)

CamJazz7939-2

Magic Malik « Fanfare XP »

Mult-XP-3 (Magic Malik)

Onze Heures Onze 843409

Herbie Hancock « Speak Like A Child »

Riot (Herbie Hancock)

Blue Note 7461362