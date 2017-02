L'actualité du jazz : Jan Lundgren, le temps de la reconstruction

Au sommaire aujourd'hui

3 invitation pour 2 à gagner pour le concert l' Amazing Keystone Big Band vendredi 24 février à 20h à la grande salle de l'Auditorium de Lyon (69) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

3 invitations pour 2 à gagner pour le v endredi 24 février à 21h (projection + concert). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Osmose musicale, mélodies sereines, délicatesse harmonique : Jan Lundgren au sommet du jazz européen.

Le pianiste Jan Lundgren fait de la musique comme un brillant architecte construirait une maison, une superbe maison. Avec sa connaissance profonde autant des traditions que de la modernité et son instinct pour les marier, sa façon unique de mélanger le meilleur de la musique américaine avec le style immaculé, le style et le goût européen, Lundgren s’impose comme un artiste unique.

Depuis le tout début de sa carrière, l’art de Lundgren a été défini par le changement, le renouveau, mais sans jamais perdre de vue le passé. Son album « Potsdamer Platz » est une déclaration personnelle, un portrait fidèle du point de vue unique depuis lequel il vit et produit du jazz.

« Tout comme la reconstruction de Potsdamer Platz est, dans un sens, un symbole de l’Allemagne nouvelle, le titre de cet album traduit le genre de force positive qui devrait toujours, selon moi, émaner de la musique. Elle devrait toujours être en mouvement, nous emmener quelque part. » dit Lundgren. Pari réussi, cet album nous fait voyager dans un univers musical magnifique et unique en son genre.

Jukka Perko (saxophone alto et soprano)

Jan Lundgren (piano)

Dan Berglund (basse)

Morten Lund (batterie)

Programmation musicale

Jan Lundgren « Postdamer Platz »

Postdamer Platz (Jan Lundgren)

ACT 9831-2

Jan Lundgren « Postdamer Platz »

N°9 (Jan Lundgren)

ACT 9831-2d

Jan Garbarek, Bobo Stenson « Witchi-Tai-To »

Witchi-Tai-To (Jim Pepper)

ECM 1041

Julian and Roman Wasserfuhr « Landed in Brooklyn »

S.N.C.F. (Julian and Roman Wasserfuhr)

ACT 9829-2

Nick Travis « How About You ? »

They All Laughed (G. and I. Gershwin)

Fresh Sound 912

The Amazing Keystone Big Band « Le Carnaval jazz des animaux »

Final (Camille Saint-Saens, Taï-Marc Le Thanh)

Nome 003

Naissam Jalal and Rhythms Of Resistance « Almot wala almazala »

C4 - Hob wa harb (Naïssam Jalal)

Les couleurs du son 238925

Note Forget

Et la nuit irisée (Jean Rondeau)

Note Forget 0001/1

Jeanne Lee, Ran Blake « The Newest Sound Around »

Left Alone (Mal Waldron, Billie Holiday)

RCA 2500

Dano Haider, Eric Soun, Georges Guy, Christophe Sabbioni, Luc Valenza « Tribute To Daniel »_

What Is It_ (Daniel Visani)

Autoprod