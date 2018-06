L'actualité du jazz : Jairo avec deux z et trois jazzmen, en public à Saint-Denis

Au sommaire aujourd'hui

Jairo

Jairo a marqué la France de la fin des années 70 et du début des années 80. Absent des scènes française depuis longtemps, il revient sous nos latitudes pour chanter le grand répertoire qu’il aime tant (Aznavour, Brel, Brassens, Gainsbourg, Ferré, Trenet, Salvador, Moustaki, Bécaud, Christophe…) ainsi que quelques classiques de sa province d’origine, porté par un trio jazz aussi impeccable que bouillonnant d’invention.

A l’origine de ce projet il y a Jairo et le percussionniste Minino Garay, tous deux originaires de la même terre de Cordoba, qui se retrouvent en 2015 pour fêter 25 années de collaborations. Ils créent en Argentine Jazziro spectacle qui mêle chanson française et folklore argentin avec le soutien d’un trio de jazz d’élite (Baptiste Trotignon, piano ; Minino Garay, batterie et percussions ; Carlos ‘el tero’ Buschini, contrebasse).

Jairo (voix)

Baptiste Trotignon (piano)

Minino Garay (percussions)

Carlos El Tero Buschini (contrebasse)

Où écouter Jairo

mardi 05 juin à 20h au Café de la Danse à Paris (75)

mercredi 06 juin à 19h30 et 22h30 au Club Nubia à Boulogne-Billancourt (92)

La petite messe africaine de Rossini

Pour la dernière de la saison, Emmanuel Bex, grand manitou du jazz club et musicien hors norme qu’on ne présente plus, nous propose une soirée improbable avec des artistes venus d’horizons divers : des jazzmen, une chanteuse lyrique, des musiciens africains, une chorale et un orchestre. Le thème de la création réunira Rossini et l’Afrique. Encore plus improbable, certes. Jubilatoire, pour sûr ! Les artistes amateurs de la chorale La Belle Zoé et de l’orchestre La Grande Soufflerie y travailleront durant toute l’année, dans le plus grand secret, sous la direction de Marion Gomar, Olivier Témime, Emmanuel Bex et Mamadou Traore. Pour percer le secret, une seule solution : intégrer leurs formations ! Et encore, vous risqueriez malgré tout d’être surpris, car tout peut changer le jour J…

lundi 04 juin à 20h30 au Saint-Denis Jazz Club à Saint-Denis (93)

samedi 16 juin aux Ursulines à Saint-Denis (93)

Emmanuel Bex (compositions, arrangements orgue Hammond, vocoder)

Marion Gomar (chant, direction de la Belle Zoé)

Olivier Temine (saxophone, direction de La Grande Soufflerie)

Abdoulaye Traore (guitare)

Mamadou Traore (percussions)

Tristan Bex (batterie)

et La Grande Soufflerie La Belle Zoé et des invités-surprises...

Programmation musicale

Peggy Lee « Blues Cross Country »

I Lost My Sugar in Salt Lake City (Lange, Rene)

Avid Jazz 1290

Blue Notes Tribute Orkestra « Live at Bird's Eye Jazz Club »

Mbizo (Johnny Dyani Language)

12 LAN12006

Carlo Mombelli, The Prisoners of Strange « Theory »

Cycles (Carlo Mombelli)

Instinct Africaine

Amandla Freedom Ensemble « Born To Be Black »

#Movement (Mandla Mlangeni)

AFE 700083415165

Caroline Davis « Heart Tonic »

Penelope (Caroline Davis)

Sunnyside 1506

Marcus Miller « Laid Back »

7-T's (Marcus Miller)

Blue Note