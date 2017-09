L'actualité du jazz : Jacques Thollot, in memoriam

Au sommaire aujourd'hui

Jacques Thollot à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Sonny Clark - Four Classic Albums

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Théo Ceccaldi mercredi 27 septembre à 21h au Studio de l'Ermitage à Paris (75) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de mercredi 27 septembre à 21h au Studio de l'Ermitage à . Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Chilly Gonzales jeudi 28 septembre à 20h à la Halle aux Grains à Toulouse (31). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

L'oeuvre de Jacques Thollot témoigne d'une recherche folle de beauté, née dans une confiante jeunesse amoureuse d'un jazz libérateur, un jazz qui deviendra bientôt la liberté même dans toute sa latitude. Dix ans après de très remarqués débuts, dont le fait fondateur fut de jouer sur la tombe de Sidney Bechet avec un groupe de gosses le lendemain de son enterrement. Plus tard, avec une citation d'Henri Michaux à propos des hauteurs de son et des girafes, Thollot paraphait grâce à Gérard Terronès un nouveau chapitre d'une histoire personnelle où s'affirmait la mise en lumière d'une quête poétique unique.

Jacques Thollot a signé 5 albums sous son nom et son idée musicale :

“Quand Le Son Devient Aigu, Jeter La Girafe À La Mer” paru en 1971 chez Futura, produit par Gérard Terronès

“Watch Devil Go” paru en 1975 chez Palm, produit par Jef Gilson

“Résurgence” paru en 1977 chez Musica, produit par Alain Boucanus

“Cinq Hops” paru en 1978 chez Free Bird, produit par Dominique Buscail

“Tenga Niña” paru en 1996 chez nato, produit par Jean Rochard

Cinq exemples d’une musique singulière jouée seul pour commencer puis avec quelques ensembles constitués de compagnons et compagnes aptes au partage de cet univers où le rêve ondoie et la conscience sursaute. Cinq albums, c’est peu pour exprimer tout entier cette vision poétique en mouvement. Certes le talent du « poète des drums » (pour citer Siné) peut être entendu dans des disques de Joachim Kühn, Don Cherry, Michel Roques, Jef Gilson, Barney Wilen, René Thomas, Krysztof Komeda, Steve Lacy, Sonny Sharrock, Rolf Kühn, Michel Portal, Eje Thelin, Gato Barbieri, François Tusques, Tony Hymas, Jac Berrocal, Sam Rivers, mais c’est bien dans ces cinq épisodes que sa vision est préhensible, là où elle jongle avec le temps, avec tous les temps.

Avec Nato, après “Tenga Niña” en 1996 (mais aussi le trio de A Winter's Tale avec Tony Hymas et Jean-François Jenny-Clark, "L'Atalante" sur Les films de ma ville avec Hymas et Claude Tchamitchian et “Configuration” de Sam Rivers), Jacques souhaitait, en cette deuxième décennie du 21e siècle, réaliser un sixième album. Un nouvel orchestre fut alors constitué en 2011 avec Nathan Hanson, Tony Hymas et Claude Tchamitchian. Et puis Jacques nous quitta trois ans plus tard emportant son intense expérience du mystère, sa folle quête de beauté.

La pertinence de sa musique prenait un nouveau tour. L’écoute de quelques morceaux enregistrés avec ce nouveau quartet en 2011 au Sunset, l’écoute de la bouleversante prestation de François Jeanneau, Sophia Domancich, Jean-Paul Celea et Simon Goubert lors de l’hommage rendu à Jacques Thollot organisé par Gérard Terronès à La Java le 4 janvier 2015, la persistance d’entêtantes mélodies, la voix de Marie sa fille et tant d’autres évidences ont confirmé non pas de compléter ce sixième album, mais d’en créer un autre, d’imaginer un relais où Jacques serait encore et où sa musique serait aussi interprétée par quelques proches.

“Thollot in extenso” est donc un album passeur où l’on entend la musique de Thollot jouée par lui-même avec son dernier quartet (Nathan Hanson, Tony Hymas, Claude Tchamitchian), puis dans une dimension nouvelle par sa maturité, sa persévérance, son exégèse même, son entrée en permanence, cette musique jouée par quelques compagnes et compagnons : Karl Berger, ami des années 60 lors des aventures avec Don Cherry, ici avec Kirk Knuffke, Marie Thollot avec un quatuor à cordes (Régis Huby, Clément Janinet, Marion Martineau, Guillaume Roy ), le quartet de la Java François Jeanneau, Sophia Domancich, Jean-Paul Céléa et Simon Goubert, Nathan Hanson dernier saxophoniste des groupes de Thollot, ici avec Noël Akchoté en solo, Tony Hymas avec Catherine Delaunay pour un duo clarinette piano, territoire espéré du batteur.

L’album comprend deux livrets de 28 pages, l'un étant la dernière interview de Jacques Thollot, l’autre, un livret photographique où l’on trouve des photographies du parcours de Jacques Thollot depuis son enfance musicienne, dont celles de Chenz, Philippe Gras, Jean-Pierre Leloir, Guy Le Querrec, Jean Rochard, Christian Rose. Les illustrations sont de Gabriel Rebufello.

à lire aussi article Jazz Culture : hommage à Jacques Thollot

à lire aussi article Le batteur Jacques Thollot est mort