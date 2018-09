L'actualité du jazz : Jacques Schwarz-Bart, doubles racines

Au sommaire aujourd'hui

“Hazzan” est une création de jazz qui embrasse la musique liturgique juive, des séquences d’improvisation et des rythmes envoûtants. Le titre “Hazzan” signifie cantor ou chantre dans la tradition juive. Il m’est venu du commentaire d’un rabbin après mon interprétation de Adon Olam en duo pour la Fondation du judaïsme français en 2008. Il m’a dit : “Quand vous jouiez, vos notes étaient comme les paroles d’une prière. Vous étiez comme un hazzan sur votre saxophone”. Cela se passait 3 ans après la mort de mon père [André Schwarz-Bart, auteur], et j’ai dès lors décidé de créer en sa mémoire un projet autour du jazz et de la hazzanout (l’art de chanter des prières juives).

Aussitôt les premiers arrangements élaborés, il m’est clairement apparu que ces mélodies anciennes et puissantes se prêtaient à des harmonisations impressionnistes, et se mariaient naturellement aux rythmes de la diaspora africaine des USA, aux racines afro-caraïbes, et à la musique des gnaouas. Muni de cette charpente fondatrice, j’ai approfondi mes recherches des traditions juives d’Europe, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord en sélectionnant des chants de couleurs diverses, afin de créer une fresque mystique et vigoureuse.

Dans l’”Etoile du Matin”, mon père décrit un personnage qui, tout comme moi, est un jazzman juif et noir d’origine. Il refuse d’être libellé comme étant moitié juif moitié noir, mais se dit être 200% : 100% juif et 100% noir. J’espère que “Hazzan” fera honneur à cette conception de mon identité juive comme le fruit épanoui d’une pollinisation croisée et universelle.

Jacques Schwarz-Bart (saxophone)

Gregory Privat (piano)

Stéphane Kerecki (contrebasse)

Arnaud Dolmen (batterie)

David Linx (voix)

A Paris (75) dimanche 04 novembre à 17h30 au Studio de l'Ermitage dans le cadre du festival Villes des Musiques du Monde

dimanche 04 novembre à 17h30 au Studio de l'Ermitage dans le cadre du festival Villes des Musiques du Monde A Ermont (95) vendredi 16 novembre à 20h30 au Théâtre Pierre Fresnay dans le cadre de Jazz au Fil de l'Oise

Jacques Schwarz-Bart « Hazzan »

Oseh Shalom (Trad)

Enja Yellowbird 7789

Jacques Schwarz-Bart « Hazzan »

Ahot Ketana (Trad, arr. J. Scharz-Bart, David Linx)

Enja Yellowbird 7789

Shelly Manne « Steps to the Desert »

Hava Nagila (Trad, arr. Shorty Rogers)

Contemporary 7609-2

Samy Thiébault « Caribbean Stories »

Santeria (Samy Thiébault)

Gaya 044

Betty Roché « Kurt Weill's Songs »

September Song (Maxwell Anderson, Kurt Weill)

Frémeaux 5695

Livio Minafra « Surprise !!! »

Surprise (Livio Minafra)

Enja 9578 2

Marjolaine Paitel « Mille couleurs »

Enfantillage (Marjolaine Paitel, Alfio Origlio)

Noody

Hervé Sellin « Always Too Soon »

Dark Machine (Pierrick Pédron)

Cristal 259

Julien Tassin « Sweet Tension »

Working Class (Julien Tassin)

Igloo 291

Miguel Zenon « Yo soy la tradicion »

Yumac (Miguel Zenon)

Miel Music 888295785631