L'actualité du jazz : Isabelle Olivier, la revue des deux mondes

Le travail de la harpiste Isabelle Olivier a quelque chose de totalement singulier. « In between » qui paraît chez Enja Yellowbird, propose une exploration sonore intime, riche et subtile. Quelque chose de plus « pénétré » que pénétrant, à l’image de cette autre figure du paysage qu’est « la lisière » : une zone de contact, qui loin d’être une rupture, est une liaison, qui loin d’être une ligne est une épaisseur. La problématique de la lisière intéresse depuis toujours les paysagistes. Elle apparaît aujourd’hui comme un élément primordial pour vivre ensemble dans un monde respectueux et pluriel. Entourée de jeunes musiciens, Isabelle Olivier nous emmène dans un monde plaçant au premier plan des valeurs d’humanité.

« J’ai pensé « In between » comme une forme de “permaculture artistique”, précise-t-elle. Chaque morceau raconte une histoire. La cohérence s’impose naturellement. L’évidence de cette synergie m’habite. Le parcours me passionne ! ». Jazzwoman, compositrice et harpiste à la forte personnalité musicale, Isabelle Olivier apporte une vague de fraîcheur et de nouveauté sur la scène internationale en y imposant un instrument surprenant et inédit. Elle a enregistré huit albums et un DVD avec ses compositions et a voyagé dans 22 pays pour présenter ses créations musicales. Depuis cinq ans elle partage son temps entre la France et les Etats-Unis (Chicago) et mène son projet avec brio et jubilation.

Sollicitée par de nombreux artistes tels Agnès Varda ou Adbellatif Kéchiche pour le cinéma, Emilie Valantin ou Michel Bruzat pour le théâtre, la Maîtrise de Radio France pour la musique ou le Trinity College de Londres pour des master classes, elle développe un style reconnaissable dès les premières notes de son instrument.

Elle est actuellement ambassadrice de la nouvelle harpe électro-acoustique de Salvi « Rainbow » à travers le monde. Lauréate de la Villa Le Nôtre en 2015 à Versailles, elle est la première musicienne et compositrice récompensée par cette fondation. En 2017, elle est commissionnée par l’Art Institute de Chicago pour « In between Gauguin » création en appui de l’exposition « Gauguin l’alchimiste ».

