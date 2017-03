L'actualité du jazz : Hot 8 Brass Band, New Orleans et après

Au sommaire aujourd'hui

10 CD « New Jazz Musette » de Richard Galliano à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses . Bonne chance !

à gagner en répondant à la question posée par Alex Dutilh Cliquez sur " " et laissez vos nom, prénom et 1 CD pour les . Bonne chance ! Hot 8 Brass Band à la Une

à la Une Jazz Agenda :

3 invitations pour 2 à gagner pour la Soirée Groove Old School samedi 01 avril à partir de 21 h au Crescent à Mâcon (71). Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom . 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

à gagner pour la samedi 01 avril à partir de 21 h au Crescent à Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom . 1 invitation pour 2 pour les 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Ben Rando + SuPerDoG mercredi 05 avril à 21h au New Morning à Paris (75) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom . 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

à gagner pour le concert de mercredi 05 avril à 21h au New Morning à . Cliquez sur " " et laissez vos nom et prénom . 1 invitation pour 2 pour les Jazz Trotter : Cully Jazz Festival 2017

Jazz au Trésor : Tony Bennett - The Beat Of My Heart

Après une année bien chargée en concerts célébrant à travers le monde les 20 ans des Hot 8 Brass Band, le collectif de la Nouvelle-Orléans annonce son nouvel album « On The Spot » avec la sortie du single Working Together / Keepin’ It Funky et la vidéo live en compagnie de Craig Charles filmée à Londres lors du festival House of Common de Madness !

Le titre de l’album provient d’une expression employée lors d’une parade, lorsque qu’une fanfare s’octroie un moment de pause, mais continue tout de même de jouer en improvisant pour faire plaisir à la foule et que la magie opère, aboutissant à un nouveau morceau. « On The Spot » retransmet l’énergie et la spontanéité du groupe sur scène et croise funk et hymnes hip-hop avec l’élégance du jazz.

En 20 ans de carrière, le groupe a de belles histoires derrière lui avec notamment une nomination aux Grammy pour « The Life and Times of the Hot 8 » en 2012, des apparitions dans la série Treme (HBO) et dans deux documentaires de Spike Lee, When the Levees Broke en 2006 et The Creek don’t Rise en 2010, des concerts sur les plus grosses scènes du monde ou encore des collaborations prestigieuses avec Lauryn Hill, Mos Def, et les Blind Boys of Alabama.

Il y a aussi des histoires tristes avec la dévastation engendrée par l’ouragan Katrina, les décès de cinq membres du groupe et la tragique perte des jambes du trompettiste Terrell ‘Burger’ Batiste. Malgré tout, le groupe continue d’avancer en honorant les amis disparus et en travaillant au futur de leur communauté que ce soit localement ou à travers la musique. « On The Spot » en est la plus belle preuve.

Où écouter le Hot 8 Brass Band

mercredi 17 et jeudi 18 mai à 21h au New Morning à Paris (75)

vendredi 19 mai à 19h dans la Parade à Voiron (38)

samedi 20 mai dans le cadre du festival Rush au 106 à Rouen (76)

jeudi 06 avril à 20h30 au Magic Mirror à Istres (13)

Programmation musicale

Richard Galliano « New Jazz Musette »

Viaggio (Richard Galliano)

Ponderosa 133

Hot 8 Brass Band « On The Spot »

Kickin' It Live (P. Hou)

Tru Thoughts

Hot 8 Brass Band « On The Spot »

On The Spot (Hot 8 Brass Band)

Tru Thoughts

Dirty Dozen Brass Band « Voodoo »

Moose The Mooche (Charlie Parker)

CBS 4650972

The Microscopic Septet « Been Up So Long It Looks Like Down To Me »

12 Angry Birds (Philip Johnston)

Cuneiform

Stanley Turrentine « The Lost Grooves »

Spooky (Buie, Cobb, Middlebrooks, Sharp)

Blue Note 7243831883 1

Ludovic Ernault

Chaising Ludovic Ernault

mp3

Ben Rando « True Story »

Walk Along (Ben Rando)

Onde 3

Colin Vallon « Danse »

Reste (Colin Vallon)

ECM 2517

Tony Bennett « The Beat Of My Heart »

Begin the Beguine (Cole Porter)

Columbia Legacy 88985406872