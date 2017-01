L'actualité du jazz : Herbie Hancock, notes bleues

En 1962, Herbie Hancock a 22 ans. Lorsque Blue Note lui confie les rênes de son tout premier album, « Takin' Off », il choisit la forme classique d’un quintet hard bop : trompette, sax, piano, contrebasse et batterie. Sauf que sous le brillant pianiste, se cache un compositeur de tubes. D’emblée il frappe fort avec Watermelon Man qui devient un hit planétaire. L’un des débuts les plus tonitruants de l’histoire du jazz…

Herbie Hancock enchainera dans « My Point of View » avec une formation plus ambitieuse (un septet où se rajoutent trombone et guitare), lui ouvrant une large palette de couleurs. Il révèle au pasage un gamin de 17 ans, Tony Williams, que Miles Davis embauchera illico. Contrepied avec le troisième album, « Inventions & Dimensions » : le rythme y devient le cœur d’une exploration joyeuse et sophistiquée.

Le coffret saute ensuite directement en 1968 et 69 aux sixième et septième étapes de la discographie du pianiste : encore un pas en avant dans la sophistication de l’écriture et un lyrisme incisif pour « Speak Like A Child ». L’aventure Blue Note s’achèvera avec « The Prisoner », un album politiquement engagé qui met particulièrement en valeur le flûtiste Hubert Laws.

Le coffret « Herbie Hancock » regroupe ainsi :

« Takin' Off » (28 mai 1962) avec Freddie Hubbard (trompette), Dexter Gordon (sax ténor), Herbie Hancock (piano), Butch Warren (contrebasse) et Billy Higgins (batterie)

« My Point of View » (19 mars 1963) avec Donald Byrd (trompette), Grachan Moncur III (trombone), Hank Mobley (sax ténor), Herbie Hancock (piano), Grant Green (guitare), Chuck Israels (contrebasse) et Tony Williams (batterie)

« Inventions & Dimensions » (30 août 1963) avec Herbie Hancock (piano), Paul Chambers (contrebasse), Willie Bobo (batterie, timbales) et Osvaldo "Chihuahua" Martinez (percussions)

« Speak Like A Child » (6 et 9 mars 1968) avec Thad Jones (bugle), Peter Philips (trombone basse), Jerry Dodgion (flûte), Herbie Hancock (piano), Ron Carter (contrebasse) et Mickey Roker (batterie)

« The Prisoner » (avril 1969) avec Johnny Coles (bugle), Garnett Brown (trombone), Tony Studd, Jack Jeffers (trombone basse), Hubert Laws (flûte), Joe Henderson (sax ténor, flûte), Jerome Richardson, clarinette basse, flûte), Romeo Penque (clarinette basse), Herbie Hancock (piano, Fender Rhodes), Buster Williams (contrebasse), Albert Tootie Heath (batterie)

Programmation musicale

Herbie Hancock« Takin' Off »

The Maze (Herbie Hancock, John Scott)

Blue Note 84109

•

Herbie Hancock « Takin' Off »

Watermelon Man (Herbie Hancock)

Blue Note 84109

•

Herbie Hancock « My Point of View »

King Cobra (Herbie Hancock)

Blue Note 84126

•

Herbie Hancock « Inventions and Dimensions »

Succotash ( Herbie Hancock)

Blue Note 84147

•

Herbie Hancock « Inventions and Dimensions »

Jack Rabbit (Herbie Hancock)

Blue Note 84147

•

Herbie Hancock « Speak Like A Child »

Speak Like A Child (Herbie Hancock)

Blue Note 84279

•

Herbie Hancock « The Prisoner »

The Prisoner (Herbie Hancock)

Blue Note 84321