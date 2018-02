L'actualité du jazz : Henri Texier, gravé dans le sable

Au sommaire aujourd'hui

Explorer ! Toujours explorer !

Du nouveau ! Toujours du nouveau !

Les musiciens de Jazz n’ont jamais la certitude d’en avoir fini avec une exploration. Aller plus loin, toujours plus loin mais pas forcément « au‐delà » !

Découvrir ! Toujours découvrir !...

Certainement, mais pas indispensablement en des territoires nouveaux… Là, tout près, il y a toujours et encore de la musique à embrasser, pour rejouer son destin, remettre ses pas en de lointaines traces, faire apparaître des nouvelles sensations, vibrations différentes, redonner une âme à des compositions anciennes, oubliées, estompées… Pour ce nouvel album j’ai donc choisi, dans mes disques JMS, des compositions jamais jouées par mes propres groupes, enregistrées en solo absolu il y a plus de quarante ans : Amir, Les Là‐Bas, Quand Tout s’Arrête ; Indians imaginée dans les années 90 et deux compositions récentes : Hungry Man et Sand Woman.

À l’occasion d’un concert qui m’a été proposé pour célébrer les anniversaires des Festival Europajazz du Mans et de mon premier label JMS, j’ai imaginé de réunir une nouvelle formation. Pour m’embarquer dans cette nouvelle aventure j’ai pensé à Sébastien Texier compagnon de « bientôt toujours », à Manu Codjia, l’un des plus grands musiciens que je connaisse et que je retrouve après bientôt cinq ans, à Vincent Lê Quang et Gautier Garrigue.

Après avoir joué quelques fois avec Vincent Lê Quang dans un contexte d’improvisation totale à l’invitation d’Aldo Romano, j’ai été très sensible à sa manière d’aborder la Musique de Jazz avec beaucoup de sérénité mais aussi de passion et de densité, de plus, j’ai tout de suite entendu que les timbres de ses saxophones participeraient de belles textures avec les anches de Sébastien Texier et la palette sonore de la guitare de Manu Codjia.

Il m’a semblé que s’appeler « Garrigue » ne pouvait pas faire de vous un musicien sans inspiration ! Attiré par son nom, j’ai suivi le parcours de Gautier dans la presse au fil de diverses programmations et finalement je suis allé l’écouter… Manu Codjia, ayant joué avec lui, me confirma que stylistiquement Gautier Garrigue conviendrait à ma manière d’imaginer la musique et dès la première session je fus convaincu par sa « respiration rythmique », le son, sa manière de danser « sur la crête des vagues du tempo », sa « légèreté profonde » et son swing souple et intense. [Henri Texier]

Où écouter Henri Texier

samedi 10 mars au Café de la Danse à Paris (75) pour le lancement de l'album (Sand quintet)

pour le lancement de l'album (Sand quintet) samedi 17 mars à 22h30 au Grand Théâtre du Centre des Bords de Marne aux Perreux-sur-Marne (94) dans le cadre de la Biennale de jazz

dans le cadre de la Biennale de jazz samedi 31 mars à 20h au studio 104 de la Maison de la Radio à Paris (75) dans le cadre des concerts Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin

dans le cadre des concerts Jazz sur le Vif de Arnaud Merlin samedi 26 mai à 20h30 à la salle Jean Monnet à Etréchy (91) dans le cadre de Au Sud Du Nord

dans le cadre de Au Sud Du Nord mardi 29 mai à 20h30 à la Grande Salle du théâtre de Sénart (77)

dimanche 10 juin à 20h30 au théâtre des Arts à Rouen (76) dans le cadre de Jazz Made in France

Henri Texier (contrebasse et compositions)

Vincent Lê Quang (saxophones ténor et soprano)

Sébastien Texier (saxophone alto et clarinettes)

Manu Codjia (guitare)

Gautier Garrigue (batterie)

