L'actualité du jazz : Henri Texier, 30 bougies bleues

En 2016, Label Bleu fêtait ses 30 ans d’existence. La maison de disque, adossée à la Maison de la Culture d’Amiens, avait été créée par Michel Orier, afin de donner une vitrine au dynamisme de la scène du jazz en France, largement délaissée par les majors compagnies d’alors.

Afin de célébrer cet anniversaire, une carte blanche a été proposée au musicien qui a enregistré le plus grand nombre d'albums sur le label durant ces trois décennies, en lui associant des improvisateurs incontournables de son histoire. Cet artiste, c’est Henri Texier. Figure emblématique du jazz européen, il a enregistré une vingtaine d’albums avec Label Bleu. Plus qu’un compagnonnage, une forte amitié.

À ses côtés, à l’affiche de cette soirée remarquable : Michel Portal, multi‐instrumentiste habité, inimitable (2 Victoires de la Musique ‐ une classique et une jazz ‐ et 3 César pour ses musiques de films) ; Bojan Z, créateur majeur du jazz d’aujourd’hui, inventeur subtil, une énergie musclée et une science rythmique à couper le souffle ; Thomas de Pourquery, saxophoniste électrique et éclectique, chercheur insatiable de pépites musicales ; Edward Perraud, batteur, improvisateur voguant de la musique contemporaine au jazz, des voyages fortissimo loin de toutes chapelles ; Manu Codjia, guitariste hautement inspiré qui a su et continue d'illuminer les musiques des plus grands (Humair, Texier, Truffaz, etc.), musicien engagé en quête de sons et de phrasés inouïs.

Point commun : tous ont enregistré à un moment ou à un autre, et à plusieurs reprises, sur Label Bleu. Ce concert unique a eu lieu le 3 mars 2016 dans le grand Théâtre de la Maison de la Culture d’Amiens (qui fêtait cette même année ses 50 ans). Enregistrement live, mixage et mastering réalisé par Philippe Teissier du Cros, l’ingénieur du son qui a signé la plupart des albums Label Bleu et largement contribué à l’histoire prestigieuse du label.

Programmation musicale

Henri Texier « Concert Anniversaire 30 ans Label Bleu »

Colonel Skopje (Henri Texier)

Label Bleu 6730

Henri Texier « Concert Anniversaire 30 ans Label Bleu »

Desaparecido (Henri Texier)

Label Bleu 6730

Daniel Goyone « 2 »

Mer (Daniel Goyone)

Label Bleu 6500

Dave Brubeck « Live at The Kurhaus 1967 »

Three To Get Ready (Dave Brubeck)

Fondamenta 1704025

Melusine « Melusine »

Fugue (Christophe Girard)

Babil 01

Brian Lynch « Madera Latino »

In A Capricornian Way (Woody Shaw)

Hollistic Musicworks 13/14

Pol Belardi « Creation / Evolution »

Circles (Pol Belardi)

Double Moon 71181

Oscar Hernandez « The Art of Latin Jazz »

The Art of Latin Jazz (Oscar Hernandez)

Origin 82730