L'actualité du jazz : Hanna Paulsberg, l'éclosion d'une saxophoniste norvégienne

Depuis la fondation du groupe en 2010, le Hanna Paulsberg Concept a sorti deux enregistrements acclamés par la critique norvégienne : « Walt For Lili » et « Song For Josia ». Ils ont donné une centaine de concerts en Norvège et à l’étranger, notamment en Estonie, en Finlande, en Angleterre et en Allemagne ainsi que dans de grands festivals tels que ceux de Stockholm et de Copenhague ou le Festival Jazzkaar.

Arriver à trouver un équilibre entre la tradition et le besoin d’innovation est un exercice ardu. Il est impressionnant de voir ce jeune groupe y arriver si tôt avec beaucoup d’adresse. La saxophoniste norvégienne, qui vient de célébrer ses 30 ans, nous présente une musique combinant énergie, autorité, charme et charisme.

« Eastern Smiles » a été enregistré au studio Athletic Sound de Halden, célèbre pour sa superbe acoustique et sa grande collection d’équipements. L’album fut mixé par Morgan Nicolaysen au Propeller Studio d’Oslo. Enthousiasme, ouverture d’esprit, vibrantes compositions originales et un grande interaction entre les musiciens restent au coeur d’Eastern Smiles, avec un groupe est plus percutant cette fois-ci. Hanna Paulsberg signe les six compositions originales et produit également l’album.

Tout juste âgée de 30 ans, Hanna Paulsberg a démarré le saxophone à l’âge de 16 ans après avoir entendu Stan Getz. Son père, Hakon Paulsberg est un jazzman et chanteur folk bien connu à Oslo. En dehors de son groupe Concept, Hanna se produit également au sein du Trondheim Jazz Orchestra.

Hanna Paulsberg Concept :

Hanna Paulsberg, sax ténor

Oscar Grönberg, piano

Trygve Waldemar Fiske, contrebasse

Hans Hulbækmo, batterie

Où écouter Hanna Paulsberg

samedi 21 janvier à 17h30 au studio 105 de la Maison de la Radio à Paris (75) dans le cadre des concerts Jazz sur le Vif d'Arnaud Merlin

Programmation musicale

Hanna Paulsberg « Eastern Smiles »

Hemulen pa byn (Hanna Paulsberg)

Odin 9554

Hanna Paulsberg « Eastern Smiles »

Catalan Boy (Hanna Paulsberg)

Odin 9554

Sonny Rollins « Now's The Time »

Django (John Lewis)

RCA 82876 55540 2/1

Trio Grande « Trois mousquetaires »

Yalkna (Valse mobile) (Michel Massot)

De Werf 141

Jay Jay Johnson « First Place »

Paul's Pal (Sonny Rollins)

Columbia 1030

Hubert Dupont « Golan, Al Joulan »

Haifa la nuit, Part 1 (Hubert Dupont)

Ultrack 1004

The Dime Notes « The Dime Notes »

Ole Miss (W.C. Handy)

Lejazzetal 16

Jim Black « Malamute »

Sought After (Jim Black)

Intakt 283

Airelle Besson « Radio One »"

Candy Parties (Airelle Besson)

Naïve 625971

Yacine Boularès « Abu Sadiya »

Dar Shems (Yacine Boularès, Vincent Segal)

Accords Croisés 167

Sons of Kemet « Lest We Forget What We Came Here To Do »

The Long Night Of OctaviaE. Butler (Shabaka Hutchings)

Naim Jazz 217