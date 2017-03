L'actualité du jazz : Hadouk, 4 hommes, 5 fruits, 20 ans

Au sommaire aujourdh'ui

3 invitations pour 2 pour le concert de Yotam Silberstein quartet + Shai Maestro trio samedi 18 mars à 20h30 à la synagogue de la rue Copernic à Paris (75) dans le cadre de Jazz à Copernic. Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

Jazz Trotter : Tedeschi Trucks Band - Live From The Fox Oakland

Hadouk, anciennement trio, aujourd’hui quartette, fête ses 20 ans en 2017.

Les 4 esprits libres du Hadouk ont parcouru le monde en s’affranchissant des frontières et du temps pour absorber la matière musicale aux quatre points cardinaux : l’Orient (des rythmes gnawa aux maqams arabes), l’Occident (du rock aux musiques noires américaines), le Nord (des musiques celtes aux airs sino-japonais), le Sud (du blues malien aux transes ancestrales). Ouverts à tous les airs, ils puisent les mélodies de la terre pour alimenter leur musique, fluide. D’abord source fluette, plus loin torrent, cascade puis fleuve, estuaire nourricier, la musique hadoukienne célèbre la vie, fête le métissage, rend hommage aux cultures du monde.

Très inspirés sur scène, Loy Ehrlich passe de la gumbass (gumbri basse) au hajouj (basse gnawa) puis au ribab (violon berbère), Didier Malherbe survole l’espace à la flûte, au doudouk et au sax soprano. Eric Lörher éclaire la voie de sa guitare électrique et Jean-Luc Di Fraya conte le récit à la batterie et au chant.

Pionniers du métissage jazz et world, le Hadouk poursuit ainsi avec énergie son élégant voyage démarré il y’a 20 ans. “Le cinquième fruit” (Naïve) est le neuvième album du groupe. Plus électrique, rappelant parfois le groupe Gong de Didier Malherbe, il assemble une corbeille : le premier fruit symbolise le regard ; le second fruit incarne la parole ; le troisième, le toucher ; le quatrième représente le baiser ; le cinquième fruit reste à imaginer…

mardi 21 mars à 20h30 au New Morning à Paris (75)

Loy Ehrlich (gumbass, hajouj, ribab)

Didier Malherbe (doudouk, flûte, saxophone soprano)

Eric Löhrer (guitare)

Jean-luc Di Fraya (percussions, voix)

