L'actualité du jazz : Giovanni Mirabassi, le son se lève sur Miyazaki

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Airelle Besson vendredi 16 mars à 20h30 au Parc des Expositions du Comminges à Saint-Gaudens (31) dans le cadre du festival Jazz en Comminges. Cliquez que " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de vendredi 16 mars à 20h30 au Parc des Expositions du Comminges à dans le cadre du festival Jazz en Comminges. Cliquez que " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de David Patrois vendredi 16 mars à 20h30 au Théâtre Saint-Denis à Hyères (83). Cliquez que " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

à gagner pour le concert de vendredi 16 mars à 20h30 au Théâtre Saint-Denis à Cliquez que " " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les . 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Elise Caron et Edward Perraud vendredi 16 mars à 20h45 au Comptoir à Fontenay-sous-Bois (94). Cliquez que "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Un jour de 2004, la veille de l’enregistrement de mon disque « Prima o poi », je suis allé au cinéma pour me changer les idées. Depuis toujours acquis à la cause des films de Hayao Miyazaki (je suis secrètement amoureux de la princesse Nausicaa de la vallée du vent depuis notre toute première rencontre, en 1983), j’ai pris mon billet pour « Le château ambulant », fraîchement sorti des studios Ghibli. Le thème principal du film m’a saisi à tel point que, le lendemain, j’ai griffonné la grille sur un bout de nappe en papier et je l’ai enregistré en trio. L’idée de «Animessi» venait de naître.

Dix ans et quelque péripétie plus tard, je suis retourné en studio pour le compte de Columbia Japan pour rendre hommage aux formidables créateurs qui me font toujours rêver... et bien sûr à ma princesse bien aimée. Pour ce faire je me suis entouré d’une rythmique formidable, composée de Pierre-François « Titi » Dufour à la batterie et Laurent Vernerey à la contrebasse. Nous avons parcouru ces belles mélodies d’abord, le Japon ensuite, jusqu’à rencontrer le maître incontesté du genre qui, j’ai découvert à cette occasion, écoute mes disques depuis dix ans tout en dessinant dans son fief, à Mitaka. Après cette révélation Il eut été fort dommage d’en rester là. Un deuxième volume est donc en route, cette fois-ci en collaboration étroite avec Miyazaki-Sama lui-même. Giovanni Mirabassi

vendredi 16 et samedi 17 mars à 21h30 aux Gémeaux à Sceaux (92) dans le Christophe Laborde quartet

Christophe Laborde (saxophone)

Giovanni Mirabassi (piano)

Mauro Gargano (contrebasse)

Louis Moutin (batterie)

du mercredi 21 au lundi 26 mars, tournée au Japon

jeudi 29 mars à 20h30 au Bal Blomet à Paris (75)

Sarah Lancman (voix)

Giocanni Mirabassi (piano)

Lukmil Perrez (batterie)

Programmation musicale

Giovani Mirabassi « Animessi »

Le Château dans le ciel (Joe Hishaishi)

Nippon Columbia 54140

Giovani Mirabassi « Animessi »

Le Vent se lève (Joe Hishaishi)

Nippon Columbia 54140

Bill Evans « Trio 64 »

Little Lulu (Kaye, Lippman, Wise)

Verve 539 058-2

Terra Nova Trio « Ostinatum »

Ostinatum (Claude Terranova)

Black and Blue 856-2

Sonny Stitt « Milestones Of A Jazz Legend »

Angel Eyes (Dennis, Brent)

The Intense Media 600422

Airelle Besson « Radio One »

The Painter and the Boxer (Airelle Besson)

Naïve

David Patrois « Flux tendu »

NTY (David Patrois)

Arts et Spectacles 150301

Élise Caron, Edward Perraud « Bitter Sweets »

Au delà de l'eau de la rizière (Élise Caron, Edward Perraud)

Quark 0210630

Guillaume Barraud « Arcana : The Indo-Jazz Sessions »

Kalavati (Guillaume Barraud)

Riverboat YUGCD1105

Herbie Hancock « Sextant »

Hidden Shadows (Herbie Hancock)

Columbia 88697724082-1

Erlend Apneseth « Ara »

Oyster (Apneseth, Meidell, Hegg-Lunde)

Hubro 2584