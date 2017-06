L'actualité du jazz : Giacomo Gates, voice around the clock

Au sommaire aujourd'hui

Giacomo Gates à la Une

Être un bon chanteur de jazz n’est pas chose facile et enregistrer un album ne suffit pas à prouver ses compétences… Plus que dans certains genres, une excellente technique vocale est presque une exigence. Il y a des exceptions, mais dans ce style particulier, vous n’en trouvez pas beaucoup avec un instrument comme celui de Leonard Cohen.

Se pose ensuite la question du répertoire. Quand il s’agit du Great American Songbook, c’est compliqué de redonner une fraîcheur à ces standards qui étaient déjà populaires dans la première moitié du 20ème siècle et n’ont jamais disparu du radar. En général, la difficulté réside dans les choix d’interprétation plutôt que dans celui des morceaux, les musiciens se contentant trop souvent d’arrangements fades dans un triste effort pour paraître originaux.

Giacomo Gates parvient brillamment à éviter tous ces pièges. Il a un son chaud, intime, avec une technique qui lui permet de faire ce qu’il veut de sa voix. Et il bénéficie d’arrangements qui embarquent l’auditeur dans des humeurs gracieuses, avec émotion, subtilité et musicalité.

Avec John di Martino au piano et Jerry Weldon au saxophone ténor, le résultat n’est jamais guindé. Et lorsqu’il est sur scène, Giacomo Gates déploie en prime une extrême élégance. Véritable trésor caché, il l’un des plus subtils chanteurs d’aujourd’hui, encore à découvrir de ce côté-ci de l’Atlantique.

Programmation musicale

Giacomo Gates « What Time Is It ? »

What Time Is It ? (Giacomo Gates)

Savant 2157

Giacomo Gates « What Time Is It ? »

I Didn't Know What Time It Was (R. Rodgers, L. Hart)

Savant 2157

Giacomo Gates « What Time Is It ? »

Spinnin' (Speedball) (Giacomo Gates, Lee Morgan)

Savant 2157

Giacomo Gates « What Time Is It ? »

Mr. Kicks (Oscar Brown Jr.)

Savant 2157

Oscar Brown, Jr. « Sin and Soul »

But It Was Cool (Oscar Brown Jr.)

Columbia 64994

Leo Sidran « Entre chien et loup »

Tonight Someone Is Me (Leo Sidran)

Five Fishes 122285

Giacomo Gates « What Time Is It ? »

Too Many Things (Giacomo Gates)

Savant 2157

Nat King Cole « Zurich 1950 »

Poor Butterfly (Raymo,d Hubbell)

TCB 43

Belzaii « Quai Saint-Georges »

Quai Saint-Georges (Olivier Tassëel)

belzaii.com

Eric Le Lann « Life on Mars »

Rouge (Alternate) (Eric Le Lann)

Moods MA3729BR01

Watchdog « You're Welcome »

Last Dreamer (Anne Quillier)

Label Pince-Oreilles 007/1

Michel Benebig « Nouméa To New York »

Nouméa To New York (Michel Benebig)

American Showplace 6962

Karin Krog « The Many Faces of Karin Krog »

Three Little Words (Ruby, Kalmar)

Odin 9560