L'actualité du jazz : Gerald Clayton, l'éclosion d'un compositeur-arrangeur

S'il fallait désigner un groupe qui incarne la vitalité renouvelée du jazz contemporain américain, celui réuni par le pianiste Gerald Clayton sur son nouvel album “Tributary Tales” qui paraît chez Motéma, ferait sans doute figure de favori. Repéré aux côtés de Roy Hargrove, Diana Krall ou Charles Lloyd, Gerald Clayton - qui fut l'élève de Kenny Barron - livre avec ce quatrième album en leader un disque marquant, aussi maîtrisé que libéré.

Le pianiste et compositeur Gerald Clayton, nommé aux Grammys, s’est appliqué à mélanger ses nombreuses sources d’inspiration pour créer une narration musicale aux ramifications nombreuses, qui trouve écho dans des approches modernes tout autant qu’elle évoque des sonorités devenues classiques et intemporelles.

Pour Gerald Clayton, “Tributary Tales” est comme le ruisseau qui se jette dans une rivière, qui elle-même vient nourrir un plan d’eau plus important encore - lui apportant fraîcheur et une jeunesse retrouvée. Sur cet album, Clayton dévoile une histoire au message qui le dépasse largement, aux origines multiples et éparpillées.

Sur ce nouveau disque, disponible en France le 7 juillet prochain chez Motema (distribution Pias), Gerald Clayton retrace ces nombreux ruisseaux - qu’ils soient personnels, professionnels, intellectuels… - qui l’ont conduit à former cette histoire musicale plus importante que la somme de ses composantes individuelles.

"J’ai l’impression que les nombreuses rencontres que j’ai faites dans ma vie ont, en quelque sorte, débloqué quelque chose en moi - chaque voyage est en soi une opportunité de découvrir un nouveau virage dans ce fleuve que je parcours", explique Clayton. "Tous ces lieux, ces gens, la gastronomie, les cultures auxquels je me suis confronté durant mes voyages, tous les musiciens que j’ai rassemblés pour ce projet, tous les morceaux écrits et composés - il y a comme une sorte de grande connexion entre tout ça, bien que chaque chose conserve sa propre identité."

Pour enregistrer "Tributary Tales", Clayton a rassemblé un groupe d’artistes à la fois nouveau mais déjà bien connu, chacun apportant ses propres influences et ses expériences musicales. Les saxophonistes Logan Richardson, Ben Wendel et Dayna Stephens, le contrebassiste Joe Sanders, le batteur Justin Brown et les percussionnistes Henry Cole et Gabriel Lugo sont rejoints par le chanteur Sachal Vasandani et les poètes Carl Hancock Rux et Aja Monet pour donner vie aux riches compositions de Clayton.

Programmation musicale

Gerald Clayton « Tributary Tales »

A Light (Gerald Clayton)

Motéma 223

Gerald Clayton « Tributary Tales »

Lovers Reverie (G. Clayton, A. Monet, C. Hancock Rux)

Motéma 223

Gerald Clayton « Tributary Tales »

Unforeseen (Gerald Clayton)

Motéma 223

Horace Silver « The Jody Grind »

Grease Piece (Horace Silver)

Blue Note 84250

Eric Bibb, JJ Milteau « Lead Belly's Gold »

Goin' Down Slow (Jimmy Oden)

Dixiefrog 8780

Miles Davis « Kind of Blue »

All Blues (Miles Davis)

Columbia 88697 33552 2

Charnett Moffett « Music From Our Soul »

Music From Our Soul (Charnett Moffett)

Motéma 227

Nils Landgren, Funk Unit « Unbreakable »

Unbreakable (Nils Landgren)

ACT 9039-2