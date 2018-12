L'actualité du jazz : Gary Burton 75 ans de good vibes : (8/10), Concord, le chant des étoiles

On n’allait pas vous chanter Noël au son du glockenspiel… Trop facile ! Plutôt avec celui de son grand frère, le vibraphone, avec un immense musicien qui vient de décider de prendre sa retraite. À 75 ans, Gary Burton, l’a très officiellement annoncé. Celui qui fut pendant 30 ans le directeur pédagogique puis le doyen de la fameuse Berklee School of Music a dans la foulée fait cadeau de son instrument à un jeune vibraphoniste prometteur. Une première dans l’histoire du jazz, tous continents confondus.

Il n’y a pas de hasard : le vibraphone (1916) est apparu au même moment que le jazz (1917). Pas étonnant que ce soit un jazzman, Lionel Hampton, qui lui ait donné ses premières lettres de noblesse. Un extraverti du swing… Il y eut ensuite Milt Jackson, pour le bebop dans ses élégantes années au sein du Modern Jazz Quartet. Et pour achever le tableau, depuis plus d’un demi-siècle, Gary Burton, 7 Grammy au compteur, celui qui inventa le jeu à 4 baguettes, nommé depuis le « Burton ‘s grip ». À côté d’une pléiade de vibraphonistes talentueux, ces trois là sont la Sainte Trinité.

La trajectoire de Gary Burton (né le 23 janvier 1943) est tout simplement époustouflante de précocité et de maturité. Enregistrant pour la première fois à Nashville à 17 ans, emmené en tournée à 19 ans par George Shearing et embauché dans la foulée par Stan Getz pour intégrer son quartet (sur les vidéos, il a l’air d’un ado surpris d’avoir dû changer de classe), il est manifestement né sous une bonne étoile.

Il sera le premier étudiant de la Berklee School of Music à intégrer l’établissement en ayant déjà signé un contrat avec une major compagnie, en l’occurrence RCA. Celui qui, par amour des Beatles, dessina les prémisses du jazz rock en dégotant le guitariste Larry Coryell pour un premier quartet qui allait changer le son du jazz dès le milieu des années 60.

La suite ? Un compagnonnage au long cours avec Steve Swallow, un album culte avec Carla Bley, la télépathie des duos avec Chick Corea, la révélation d’un ado nommé Pat Metheny, avant celle de Julian Lage plus récemment, les collaborations avec Astor Piazzola, Stéphane Grappelli ou Richard Galliano…

« Take Another Look : A Career Retrospective», : un coffret de 5 vinyles (un par label : RCA, Atlantic, ECM, GRP, Concord-Mack Avenue) proposant une rétrospective de sa carrière, accompagné d’un livret remarquable, vient d’être publié par Mack Avenue. L’occasion était trop belle d’aller le rencontrer chez lui, à Fort Lauderdale, en Floride, là où il vient de se retirer. Il n’a éludé aucun sujet, des raisons intimes de sa retraite à son coming out de 1991 (il fut le premier jazzman notoire à dévoiler son homosexualité) il est revenu pour nous sur les moments « vibrants » de sa carrière. Humour et sincérité en partage.

L’interview exclusive est proposée en v.o. et en intégralité sur le site de l’émission dès la fin de la série et elle est répartie en extraits traduits dans chacun des 10 épisodes (mercredi 19 déc. la série fait une pause pour la diffusion du concert des 10 ans d’Open Jazz).

01) Les vertes années

02) les bonnes étoiles : George Shearing et Stan Getz

03) RCA et la naissance d’un quartet

04) Atlantic, rencontres et solitude

05) ECM, cristal et silences

06) ECM, une famille sur la route

07) GRP, une nouvelle palette

08) Concord, le chant des étoiles

L’association avec Richard Galliano ; la découverte du guitariste Julian Lage, un gamin surdoué ; la signature chez Concord : le temps des all-stars.

09) Mack Avenue, une nouvelle génération

10) Coming out et retraite, les grandes décisions

Programmation musicale

Richard Galliano, Gary Burton « L'Hymne à l'amour »

Waltz for Debby (Bill Evans)

CamJazz 7799-2

Gary Burton « Generations »

First Impression (Julian Lage)

Concord 2217-2

Gary Burton, Chick Corea «The New Duets»

Native Sense (Chick Corea)

Concord Records

Gary Burton « Like Minds »

Question and Answer (Pat Metheny)

Concord 4803-2

Gary Burton « Take Another Look »

Elucidation (Pat Metheny)

Mack Avenue 1128

Gary Burton « Quartet Live »

Sea Journey (Chick Corea)

Concord 31303-02