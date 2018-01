L'actualité du jazz : Gaël Horellou, coup de vent Transatlantique

Au sommaire aujourd'hui

Le 21 janvier 2018, l’Académie du Jazz a décerné ses prix pour l’année 2017. Cette année, le Prix Django Reinhardt, qui récompense "la musicienne française ou le musicien français de l’année", a été décerné à Cécile McLorin Salvant.

Gaël Horellou à la Une

Jazz Trotter article Jazz Trotter : Danny Fox au Mezzrow de New York

Saxophoniste qui a écumé les lieux alternatifs parisiens, musicien passionné et exigeant, Gaël Horellou se concentre depuis quelques années sur la composition et la pratique du jazz acoustique, après avoir largement exploré les possibilités offertes par la fusion du jazz et de la musique électronique.

Gael Horellou rencontre Jeremy Pelt à Paris en 2013 à l'occasion d'une jam session au Duc des Lombards. Les deux musiciens se revoient à plusieurs reprises à Paris et New-York et décident d'enregistrer ensemble.

Pour l'album "Coup de Vent", son quatrième chez Fresh Sound, dans la célèbre collection New Talent, Gaël Horellou réunit son quartet régulier, très actif depuis 2012 : Etienne Déconfin au piano, le suédois Viktor Nyberg à la contrebasse et Antoine Paganotti à la batterie. Le trompettiste américain Jeremy Pelt vient cette fois compléter la formation.

"Coup de Vent" a été enregistré en studio en juillet 2017 sur un répertoire essentiellement constitué de compositions originales.

Progammation musicale

Gaël Horellou « Coup de vent »

Moral de fer (Gaël Horellou)

Fresh Sound NT 540

Cannonball Adderley « Spontaneous Combustion »

Caribbean Cutie (Julian Adderley)

Savoy Jazz ZD 70816

Gabrielle Koehlhoeffer « Gasy Jazz Project »

Anjiro (Gabrielle Koehlhoeffer)

Autoprod

Roger Guérin « Le formidable, Paris Meetings »

Deep Purple (Peter DeRose)

Fresh Sound 942

Marquis Hill « The Way We Play »

The Way We Play (Marquis Hill)

Concord 3920602

Alex Stuart « Aftermath »

Aftermath (Alex Stuart)

Jazz Family 037

Didier Petit « D'accord »

La Marche de l'ombre (Didier Petit)

Rogue Art 0078

Fox, Chris Cheek « Pelican Blues »

Mardi Gras, Bubble Gumbo (Moreaux, Perchaud / Cheek)

Jazz and People 817005

Danny Fox « The Great Nostalgist »

Jewish Cowboy (The Real Josh Geller) (Danny Fox)

Hot Cup 162