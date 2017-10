L'actualité du jazz : Gabriel Alegria Afro-Peruvian Sextet, un diable à Brooklyn

Au sommaire aujourd'hui

Gabriel Alegria consacre sa vie à réaliser des interprétations jazz de la musique traditionnelle de son Pérou natal, aussi bien pour des arrangements afro-péruviens du Great American Songbook que pour ses compositions originales inspirées des deux styles. Sur “Diabolo en Brooklyn” qui paraît chez Saponegro, son sixième enregistrement, Gabriel Alegria présente sa réalisation la plus audacieuse et réussie à ce jour. C’est aussi le premier album à avoir été entièrement réalisé au Pérou, au légendaire studio IEMPSA de Lima, créé en 1942.

Le trompettiste, compositeur, chef d’orchestre et enseignant Gabriel Alegria, né en 1970, est un pionnier dans l’introduction du jazz afro-péruvien aux USA, depuis 12 ans. “Diabolo en Brooklyn” est librement inspiré de la tradition péruvienne du Son de los Diablos qui remonte au colonialisme, un défilé de démons sarcastiques dans les rues de Lima. Gabriel Alegria, qui a vécu à Brooklyn ces dix dernières années, a eu l’idée de transporter musicalement cette tradition dans son quartier de Coney Island. Il avait envie d’une touche de gaieté après avoir subi chaque été les haut-parleurs à tous les coins de rue, accompagnés des inévitables émanations des barbecue’s parties. “Vous ne pouvez rien entendre en dehors de la basse, dit-il. Mais au fil des mois, sur le chemin pour aller chercher ma fille à la garderie, je finissais par entendre des lignes de basse qui me plaisaient vraiment.” Elles apparaissent dans les grooves panalivio et le festejo péruviens au coeur de sa “Brooklyn Suite” en quatre parties.

Son sextet se compose de la saxophoniste Laura Andrea Leguía, le guitariste acoustique Yuri Juárez, le bassiste Mario Cuba, le batteur Hugo Alcázar et et le percussionniste Freddy "Huevito" Lobatón. Et bien sûr lui-même à la trompette.