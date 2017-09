L'actualité du jazz : Fred Nardin joue à l'ouverture

Au sommaire aujourd'hui

Fred Nardin invité d'Alex Dutilh

Jeune pianiste prolifique, Prix Django Reinhardt 2016 de l'Académie du Jazz, Fred Nardin ne cesse de multiplier les projets. Co-créateur de la grande formation The Amazing Keystone Big Band dont les spectacles « Pierre et le Loup... et le jazz » et « Le Carnaval Jazz des Animaux » rencontrent un grand succès auprès du public, il est également co-leader d'un 4tet avec le saxophoniste Jon Boutellier dont le premier album « Watt's » a été vivement salué par la presse.

Devenu l'un des « sideman » les plus sollicités de la scène jazz parisienne actuelle, on le retrouve notamment aux côtés de Stefano Di Battista, Nancy Harms, Gaël Horellou, Sophie Alour, Natalia M.King ou encore Cécile McLorin Salvant. Fred Nardin nous revient en trio, avec ce nouvel album « Opening » qui paraît chez Jazz Family. Ce premier opus est un prélude à une nouvelle aventure de groupe. Il y est épaulé par deux musiciens rares, le batteur Leon Parker, son complice à la scène depuis bientôt six ans et le contrebassiste new-yorkais Or Bareket.

mercredi 13 septembre à 20h au Rex à Toulouse (31) dans le cadre du festival Piano aux Jacobins pour la parution de son album "Opening" chez Jazz Family

