L'actualité du jazz : Fred Hersch à livre ouvert

Fred Hersch a longtemps été salué comme un artiste innovateur, un éducateur influent et un pianiste au lyrisme unique. Voix particulièrement expressive au sein du jazz moderne, Fred Hersch n'a jamais hésité à laisser le public percevoir ses pensées et ses émotions les plus intimes. Le 12 septembre il publiera ses mémoires, Good Things Happen Slowly: A Life In and Out of Jazz, et comme en guise d’accompagnement, il a concocté un 11ème solo, “Open Book", qui sort le 8 septembre sur Palmetto Records.

Les sept pièces de “Open Book” proposent un musique solitaire parmi les plus émouvantes, raffinées et hantées que le pianiste ait créée dans sa carrière, après plus de 40 albums en leader ou co-leader. L’enregistrement a eu lieu dans une salle de concert sud-coréenne sur un superbe piano à queue de concert Steinway Hamburg.

"Au cours des 25 dernières années, j'ai découvert qui je suis, ce que j'aime et ce dont j’ai envie de parler, confie Hersch. Mais j'essaie toujours de creuser plus profond. Du coup, j'ai pensé à l’opportunité de faire un album qui soit comme une fenêtre ouverte sur ce que je joue à la maison et que je n’ai pas encore présenté en public".

