L'actualité du jazz : Frank Woeste et Ryan Keberle, Ravel transatlantique

Au sommaire aujourd'hui

Frank Woeste invité d'Alex Dutilh

invité d'Alex Dutilh 10 CD à gagner en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Nancy Wilson, Cannonball Adderley

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Manu Le Prince jeudi 26 octobre à 21h au New Morning à Paris (75). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Le groupe transatlantique Reverso est un nouveau groupe avec une instrumentation très originale : trombone , violoncelle , piano et batterie. Il réunit Ryan Keberle (trombone), Vincent Courtois (violoncelle), Frank Woeste (piano) et Jeff Ballard (batterie). Le quartet a bénéficié du programme French-American Jazz Exchange regroupant le Service Culturel de l’Ambassade de France aux États-Unis, les fondations américaines privées Doris Duke, Florence Gould et Andrew W. Mellon, l’Institut Français, le ministère de la Culture et la Sacem.

Peu de compositeurs ont inspiré les musiciens de jazz autant que Maurice Ravel. Ravel fut de son côté un des premiers compositeurs du 20e siècle à considérer le jazz comme une source d’inspiration pour lui. Pendant sa tournée en 1928, il disait : « Vous, les Américains, prenez le jazz trop à la légère. Vous semblez y voir une musique de peu de valeur, vulgaire, éphémère. Alors qu’à mes yeux, c’est lui qui donnera naissance à la musique nationale des États-Unis. »

Frank Woeste et Ryan Keberle nous montrent avec quelle force le monde de la musique classique et celle du jazz se sont rapprochés aujourd’hui, les premiers rapprochements, souvent très critiqués, datant du début du 20ème siècle, avec, entre autres, Satie et Stravinsky. Le tromboniste et le pianiste se sont inspirés plus particulièrement de la suite de Ravel intitulée Le tombeau de Couperin, une suite en six mouvement basée sur les principes d’écriture d’une suite baroque et composée par Ravel entre 1914 et 1917. Elle fut écrite d’abord pour le piano, puis arrangée plus tard par Ravel lui même pour orchestre symphonique.

Dans “Reverso – Suite Ravel” qui paraît chez PhonoArt, les musiciens jouent avec les éléments caractéristiques des mouvements traditionnels de la suite baroque (Prélude, Fugue, Forlane, Rigaudon, Menuet et Toccata) en proposant une sorte de miroir jazz, un reflet improvisé, de la composition originale de Maurice Ravel, et ce en renversant les rôles : Ravel, compositeur du 20e siècle qui s’est inspiré du jazz, inspire ici à son tour les musiciens de jazz du 21e siècle.

“Mon approche a consisté à extraire les éléments du texte d’origine qui me semblaient être essentiels pour créer quelque chose de nouveau à partir d’eux – comme un miroir jazz 2017, cent ans après l’original de Maurice Ravel.” Frank Woeste

Où écouter Franck Woeste

vendredi 24 novembre à 20h30 Jazz Club d'Hanovre (Allemagne)

Ryan Keberle (trombonne)

Frank Woeste (piano)

Vincent Courtois (violoncelle)

Greg Hutchinson (batterie)

samedi 25 novembre à 20h30 à l'Espace Vasarely à Anthony (92) dans le cadre de Place au Jazz

Clément Lefebvre (piano)

Frank Woeste (piano)

Ryan Keberle (trombone)

Vincent Courtois (violoncelle)

Greg Hutchinson (batterie)

à réécouter émission Open jazz Ibrahim Maalouf, Oum Kalthoum en rouge et noir