L'actualité du jazz : Frank Woeste, dialogues en goguette

Frank Woeste à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de David Murray Infinity Quartet Feat. Saul Williams "Blues For Memo" mardi 20 novembre à 20h30 à la MAC de Bischwiller (67) dans le cadre de Jazzdor. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Pianiste et claviériste remarquable et remarqué d’Ibrahim Maalouf ou Youn Sun Nah, ou leader de son groupe « Pocket Rhapsody », Frank Woeste change cette fois de casquette : dans le cadre intime de son « Studio Libretto » le pianiste et compositeur a ici convié des amis musiciens avec qu’il a déjà partagé la scène pour des duos spontanés, des « dialogues » réalisés à chaque fois selon la même formule : les musiciens sont invités au Studio Libretto à jouer un morceau que Frank Woeste a préparé pour eux et qu’ils n’ont jamais joué ensemble - comme un instantané, un moment musical avec un minimum d’arrangement au départ pour permettre de "dialoguer ", d’interagir sur le moment.

Trois prises maximum et une prise de son à l’ancienne avec les microphones positionnés dans la même pièce, ce qui rend impossible les overdubs, ou de refaire des parties.

Guidés par des compositions fortes qui servent de fil rouge, c’est cette idée d’une musique « sans filet » qui a été privilégiée dans ces « Libretto Dialogues Vol 1 » qui paraîssent chez Phonoart/Socadisc/Believe, et qui préservent le caractère d’urgence qu’on retrouve sur scène. Avec Baptiste Trotignon, Scott Colley, Olivier Ker Ourio, Mark Turner, David Enhco, Larry Grenadier, Eric Vloeimans, Greg Hutchinson, Sylvain Rifflet et Seamus Blake.

Les "Libretto Dialogues Vol 1 " sont une sélection issu d' une série de duos du même nom produit pour la chaîne Youtube du Studio Libretto le studio d’enregistrement fondé par Frank Woeste et l'ingénieur de son Erwan Boulay où ont été enregistré tous les "dialogues". Retrouvez les duos en vidéo : www.studiolibretto.com/dialogues/

Où écouter Frank Woeste

A Paris (75) lundi 03 décembre à 19h30 & 21h30 au Duc des Lombards

Frank Woeste (piano)

David Enhco (trompette)

Sylvain Rifflet (saxophone)

Stéphane Kerecki (contrebasse)

Fabrice Moreau (batterie)

Programmation musicale

Frank Woeste « Libretto Dialogues, Vol 1 »

Libretto Dialogue #1 (Frank Woeste)

PhonoArt 001

Frank Woeste « Libretto Dialogues, Vol 1 »

Libretto Dialogue #21 (Frank Woeste)

PhonoArt 001

Frank Woeste « Libretto Dialogues, Vol 1 »

Libretto Dialogue #19 (Frank Woeste)

PhonoArt 001

