L'actualité du jazz : Frank Kimbrough, Monk en rêve intégral

Au sommaire aujourd'hui

Frank Kimbrough à la Une

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Paul Moer - Complete Trio Sessions

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Théo Girard vendredi 14 décembre à 20h45 au Comptoir à Fontenay-sous-Bois (94). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Le génie du pianiste et compositeur Thelonious Monk est inaltérable. Depuis sa mort en 1982, il est considéré comme l’un des plus grands compositeurs de l’histoire du jazz et, plus largement, du monde de la musique. L’année 2017 a célébré le centenaire de sa naissance, et a suscité des dizaines d’hommages, notamment un séjour remarqué au Jazz Standard de New York du quartet du pianiste américain Frank Kimbrough.

Comme beaucoup de pianistes de jazz, Frank Kimbrough a considéré la musique de Monk comme une révélation, la première fois qu’il l’a entendue. Depuis le début de sa carrière, Frank Kimbrough est revenu à de nombreuses reprises sur les compositions de Monk. Quand le Jazz Standard a approché Frank Kimbrough pour imaginer un quartet qui jouerait la musique de Monk, il a fait appel à la brillante paire rythmique réunissant le bassiste Rufus Reid et le batteur Billy Drummond. Son choix pour le souffleur s’est porté sur le multi-instrumentiste Scott Robinson, avec qui il a joué pendant longtemps et dans plusieurs configurations, particulièrement avec le Maria Schneider Orchestra.

Après le premier set du 17 octobre 2017 au Jazz Standard, un ami de Frank Kimbrough, Mait Jones, présentateur de radio à Princeton, a poussé le groupe à enregistrer l’oeuvre complète de Monk, un exploit auquel Frank Kimbrough n’avait jamais pensé. Au cours des jours suivants, Mait Jones a doublé la mise sur son intention de faire aboutir le projet, en invitant son amie et consœur, Dr. Dorothy Lieberman, à coproduire le projet.

Les musiciens ont commencé à répéter intensivement et en avril 2018, Frank Kimbrough a mené le trio, puis le quartet sur la scène du club Jazz at the Kitano, polissant 30 nouvelles pièces pour une première étape vers le catalogue complet des 70 morceaux de Monk.

Pour l’enregistrement, Matt Balitsaris a fourni son célèbre studio Maggie’s Farm et un planning d’enregistrement optimiste : un disque par jour, pendant six jours. Les musiciens ont enregistré en deux fois trois jours, de 11 heures à 18 heures, avec une pause de trois jours au milieu. Miraculeusement, le plan a réussi, avec lune ou deux prises seulement pour la plupart des morceaux. Scott Robinson a fait son choix sur place, de la formule standard (saxophone ténor et trompette), à d’autres plus saugrenues (saxophone basse, cornet à écho, clarinette basse et… sarrusophone contrebasse !). Les versions en résultant sont fraîches, variées et inspirées.

Les enregistrements forment une collection étonnamment diversifiée. Sur les six CD du coffret “Monk’s Dreams : The Complete Compositions of Thelonious Sphere Monk”, les compositions sont jouées dans des configurations variées, la plupart en quartet, mais d’autres en duo ou trio et même en piano solo. Le package comprend aussi de très pertinentes notes de pochette rédigées par Nate Chinen (New York Times, WBGO et NPR) ainsi que des notes des membres du groupe et les producteurs de l'album.

Programmation musicale

Frank Kimbrough « Monk's Dreams »

Bemsha Swing (Thelonious Monk)

Sunnyside 4032

Frank Kimbrough « Monk's Dreams »

Ask Me Now (Thelonious Monk)

Sunnyside 4032

Frank Kimbrough « Monk's Dreams »

Misterioso (Thelonious Monk)

Sunnyside 4030

Frank Kimbrough « Monk's Dreams »

Epistrophy (Thelonious Monk)

Sunnyside 4032

Paul Moer « The Amazing Piano of Paul Moer »

Our Waltz (Paul Moer)

Fresh Sound 972

Théo Girard « 30 Years From »

Tom & Jerry (Théo Girard)

Discobole 333MW

Charkha « La colère de la boue »

Me a lâr (Gurvant Le Gac, Léon Gontran Damas)

Innacor 11815

Les Rugissants « D'Humain et d'animal »

Arrosendo - À bout de feu (Grégoire Letouvet, Romain Maron)

Klarthe 023

Gregory Porter « One Night Only, Live at the Royal Albert Hall »

Hey Laura (Gregory Porter)

Blue Note

Cowboys From Hell « Running Man »

First Song (Quirin Irniger, Christoph Irninger)

Double Moon 71199

Charles Bradley « Black Velvet »

Stay Away (Kurt Cobain)

Daptone 054