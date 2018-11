L'actualité du jazz : Francis Lockwood, explorations au Minton's

Au sommaire aujourd'hui

Francis Lockwood à la Une

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert du vendredi 09 novembre à 20h au Pan Piper à Paris (75)

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Johnny Smith - Moonlight in Vermont

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Lucia Cadotsch samedi 10 novembre à 17h au CEAAC à Strasbourg (67) dans le cadre de Jazzdor.

à gagner pour le concert de samedi 10 novembre à 17h au CEAAC à dans le cadre de Jazzdor. 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Wilhelm Coppey samedi 10 novembre à 21h au Crescent à Mâcon (71).

à gagner pour le concert de samedi 10 novembre à 21h au Crescent à 3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Arnault Cuisinier samedi 10 novembre à 20h45 au Comptoir à Fontenay-sous-Bois (94).

Pianiste singulier, précieux compositeur, Francis Lockwood est un musicien incontournable. Son succès, il le doit à un jeu d’une grande richesse harmonique, le tout empreint de références aussi riches que variées, aussi bien du côté du jazz que du rock et du classique.

Avec « Minton's Blues » qui paraît chez Frémeaux, il célèbre ici le jazz new-yorkais des années 1940 aux années 1970 : des embardées bebop en hommage au célèbre club Minton’s Playhouse où Thelonious Monk, Dizzy Gillespie et Charlie Parker inventèrent un nouveau monde (Minton’s Blues), aux accents hard bop et soul jazz en clin d’œil au label Blue Note, et s’autorise même une embardée vers le jazz-rock (Vintage Theme).

Produit par David Séchan, enregistré par Phil Delire pendant une semaine de résidence au studio ICP à Bruxelles, cet album permet à Francis Lockwood d’y exprimer toute sa formidable palette de compositeur, entre balades (Didier) et titres syncopés (Habana Night). L’incandescente présence de Baptiste Herbin, l’un des plus grands saxophonistes actuels, rend à cet écrin une fraîcheur et une puissance inestimable.

Où écouter Francis Lockwood

A Paris (75) vendredi 09 novembre à 20h au Pan Piper

Francis Lockwood (piano)

Baptiste Herbin (saxophone alto)

Damian Nueva (contrebasse)

Frédéric Sicart (batterie)

Programmation musicale

Francis Lockwood « Minton's Blues »

Spiritual Ways (Francis Lockwood)

Frémeaux FA8559

Francis Lockwood « Minton's Blues »

Minton's Blues (Francis Lockwood)

Frémeaux FA8559

Fats Navarro « Nostalgia »

Goin' to Minton's (Fats Navarro)

Dreyfus 36736-2

Christian Sands « Facing Dragons »

Fight For Freedom (Christian Sands)

Mack Avenue 1143

Johnny Smith « Moonlight in Vermont »

Cavu (Johnny Smith)

EMI 7977472

Lucia Cadotsch « Speak Low »

Ain't Got No, I Got Life (G. Macdermot, J. Rado, G. Ragin)

Yellowbird Enja 7761

Wilhelm Coppey « Airport Blues »

Connection (Wilhelm Coppey )

Autoprod

Arnault Cuisinier « Anima »

Non Sense (Arnault Cuisinier)

Melisse 666018

John Coltrane « Coltrane Jazz »

Village Blues (John Coltrane)

Atlantic 1354

Joce Mienniel « Babel »

Zerberb (Joce Mienniel)

Buda