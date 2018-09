L'actualité du jazz : Festen, live au studio de l'Ermitage

Au sommaire aujourd'hui

Présenté par Nathalie Piolé et Alex Dutilh

Festen Inside Stanley Kubrick en public et en direct du Studio de l'Ermitage dans le cadre de l'Ermi'Jazz du label Laborie Jazz

10 CD à gagner de Cassisus Lambert « Symmetri » en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 CD pour les 10 premières bonnes réponses. Bonne chance !

Festen "Inside Stanley Kubrick"

Damien Fleau (saxophone)

Maxime Fleau (batterie)

Jean Kapsa (piano)

Oliver Degabriele (basse)

Je suis un hôtel particulier au milieu des montagnes, un travelling optique interminable, un écrivain aliéné dans un labyrinthe de glace. Je suis un masque vénitien, un fantasme interdit, un fragment de rêve. Je suis une bande de droogs sadiques et intrépides, un jeune lord tout droit sorti d’un tableau de Hogarth, une recrue obèse armée d’un fusil.

Je suis le dernier album de Festen. « Inside Stanley Kubrick ≫. Exploration d’un univers énigmatique et tourmenté. Voyage vers Jupiter, dans les méandres de la folie, dans l’in-racontable. Là où l’énergie est brute et progressive. Là où la musique se substitue à l’image et contient sa propre narration.

Fidelio (Festen)

Music For The Funeral Of Quenn Mary (H. Purcell)

Lolita 1 X (Festen)

Spartacus (Festen)

Fear And Ddesire (Festen)

Also Sprach Zarathustra (Strauss)

Sarabande (Festen)

O.P.E. (Festen)

Lolita 2 X (Festen)

Mickey Mouse March (Jimmy Dodd)

Overlook Hotel (Festen)

Cassius Lambert "Symmetri"

Hav Pt 3

Laborie Jazz

