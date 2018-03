L'actualité du jazz : Fabien Mary, l'annonce faite à l'octet

Au sommaire aujourd'hui

New York ! Pour de nombreux musiciens de jazz, la mégapole américaine reste la Mecque du jazz. Certains en rêvent, d’autres y vont. Le trompettiste Fabien Mary, depuis 2001, s’y est rendu régulièrement, chaque année, pour confronter son talent à la réalité d’une ville qui ne pardonne pas les approximations.

Il en a fréquenté les jam, il en a couru les clubs, notamment le Smoke et Smalls, il a joué partout où la musique a sa place, rencontrant dans l’effervescence de la ville des musiciens qui, comme lui, portent un amour sans borne au langage du jazz et en cultivent la pratique avec un souci constant de maîtrise de l’expression et de justesse de l’esprit. Au point qu’il y a posé ses bagages, de 2008 à 2011, noué des amitiés fécondes avec des musiciens comme le saxophoniste Frank Basile, et enregistré deux albums, l’un en quartet, “Conception” avec Steve Ash (piano), David Wong (contrebasse) et Pete Van Nostrand (batterie), l’autre, “Three Horns, Two Rhythm” en sextet avec trois boppers américains de premier plan : Steve Davis (trombone), Chris Byars (sax ténor) et Frank Basile (baryton).

Mais cette fois, c’’est l’histoire d’une chute qui finit en bras cassé à New York. Ou comment Fabien Mary a transformé son immobilisation forcée en frénésie d’écriture. À la tête d’un octet qui réunit la fine fleur des boppers français, le trompettiste signe “Left Arm Blues (and Other New York Stories)” qui paraît chez JazzAndPeople, un album inspiré par ses expériences dans la Grosse Pomme. Huit morceaux en forme d’évocation, et un standard, tous superbement arrangés, reflets des espoirs et des aspirations d’un jazzman en phase avec une ville qui ne dort jamais et swingue toujours.

Fabien Mary (trompette, arrangements)

Pierrick Pedron (saxophone alto)

David Sauzay (saxophone ténor, flûte)

Thomas Savy (saxophone baryton)

Jerry Edwards (trombone)

Hugo Lippi (guitare)

Fabien Marcoz (contrebasse)

Mourad Benhammou (batterie)

Où écouter Fabien Mary

vendredi 23 et samedi 24 mars à 21h au Sunset à Paris (75) pour la sortie de l'album "Left Arm Blues"

Fabien Mary (trompette)

Pierrick Pedron (sax alto (23/3))

Olivier Zanot (sax alto (24/3))

David Sauzay (sax ténor, flûte)

Jerry Edwards (trombone)

Thomas Savy (sax baryton, clarinette)

Hugo Lippi (guitare)

Fabien Marcoz (contrebasse)

Stéphane Chandelier (batterie)

Programmation musicale

Fabien Mary « Left Arm Blues »

Don't Look Back (Fabien Mary)

JazzAndPeople 818002

Fabien Mary « Left Arm Blues »

Quercus Robur (Fabien Mary)

JazzAndPeople 818002

Booker Little « Out Front »

We Speak (Booker Little)

Candid 9027

Mathias Eick « Ravensburg »

Girlfriend (Mathias Eick)

ECM2584

Sonny Stitt « Milestones Of A Jazz Legend »

Sonny Side Up (Sonny Stitt)

The Intense Media 600422

Hervé Sellin « Passerelles »

Le poète parle (Robert Schumann)

Cristal 264

Hervé Sellin « Jazz Impressions »

Le petit nègre (Claude Debussy)

Indesens 107

Timothée Robert « Vide Médian »

Nasika Bushani (Timothée Robert)

Ilona 8357318

Peter Bruun's All Too Human « Vernacular Avant-Garde »

Follow Me (Peter Bruun)

Ayler 155

Abdullah Ibrahim « Sotho Blue »

The Mountain (Abdullah Ibrahim)

Intuition 3433 2