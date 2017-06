L'actualité du jazz : Eva Klesse, la révélation allemande

Au sommaire aujourd'hui

Un nom d’album mystérieux « Obenland »… Pour Eva Klesse, c’était le grenier où elle se retirait parfois enfant et qu’elle appelait Obenland. Un état qu'elle a voulu retrouver dans cet album magique. Eva Klesse est une jeune musicienne allemande. Elle joue de la batterie, compose et dirige un quartet qui a été la révélation du récent festival Jazzahead à Brême.

Lorsque le quartet d’Eva Klesse a enregistré son premier album « Xenon » paru en 2014, tout était encore très frais. Le groupe n'existait que depuis six mois. Les quatre musiciens s'étaient rencontrés à Leipzig et avaient seulement quelques concerts au compteur. Mais déjà ils montraient une diversité de style remarquable, une forte volonté créatrice, leur objectif principal était de faire vivre des compositions atmosphériques, avec un vrai sens mélodique et la joie d’improviser sur des arrangements nuancés, purement acoustiques. La moitié des compositions sont de Eva Klesse, deux sont signées du pianiste et le reste de chaque membre du quartet. Le CD comprend trois morceaux en concert enregistré à Cologne la veille de l’enregistrement en studio réalisé dans les conditions du live : « Nous avons enregistré les morceaux ensemble dans une pièce, très proches les uns des autres, donc sans aucune possibilté de correction du son par la suite », revendique Eva Klesse.

Le quartet ne fait que très peu de répétitions, faisant sienne la maxime de Paul Bley : « repetition is dangerous »… Eva Klesse aime par dessus tout la rapidité de compréhension de ses partenaires musicaux et est enchantée de l’entente intellectuelle et intuitive entre les membres de son quartet. En 2015, ils ont reçu le Jazz Echo - l'équivalent des Victoires du jazz - en tant que nouveau groupe de l’année.

Programmation musicale

Eva Klesse « Obenland »

Obenland (Eva Klesse)

Enja 9643

Eva Klesse « Obenland »

Eulogie (Eva Klesse)

Enja 9643

Paul Motian « Psalm »

Mandeville (Paul Motian)

ECM 1222

Snorre Kirk « Drummer and Composer »

The Main Drag (Snorre Kirk)

Stunt 17022

Mark Murphy « Wild and Free »

I return To Music (K. Shaw, G. Landess)

HighNote 7310

Tamara Mozes « Moozing »

Beauty (Tamara Mozes)

Yolk 2071

Gauthier Toux « Unexpected Things »

Always There, Anyway (Gauthier Toux)

NoMadMusic 031

Sarah Lenka « I Don't Dress Fine »

On Revival Day (Andy Razaf)

Jazz and People 816006

Nicole Mitchell « Mandorla Awakening II, Emerging Worlds »

Shiny Divider (Nicole Mitchell)

FPE 012