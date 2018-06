L'actualité du jazz : Erroll Garner, nocturnes inédits

Au sommaire aujourd'hui

des inédits de Erroll Garner à la Une

à la Une Peter Lockhart, producteur de l'album, invité de Alex Dutilh

Jazz au Trésor article Jazz au Trésor : Tony Bennett - Milestones of A Jazz Legend

5 PASS pour 2 à gagner pour le Paris Jazz Festival qui a lieu du 30 juin au 22 juillet au Parc Floral de Paris (75) en répondant correctement à la question posée par Alex Dutilh. Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom, prénom et adresse postale. 1 PASS pour 2 pour les 5 premières bonnes réponses.

Jazz Bonus : journée Esa-Pekka Salonen événement Journée Esa-Pekka Salonen sur France Musique

Mack Avenue et les ayants droits d’Erroll Garner ont restauré et remasterisé le concert inédit du pianiste en trio au Royal Concertgebouw d’Amsterdam en 1964. « Nightconcert » contient huit titres jamais entendus auparavant, dont une composition originale d’Erroll Garner récemment découverte et totalement inédite. Le concert est proposé en double vinyle deluxe ou en CD, incluant de nombreuses photos inédites du concert qui rassemblait plus de 2000 personnes.

Erroll Louis Garner était un pianiste et compositeur américain. Son style très personnel (il était autodidacte et ne savait pas lire une partition !) et sa virtuosité lui valurent une renommée internationale tout au long de sa carrière. Le succès d'Erroll Garner était autant le fruit de son travail que de sa capacité extraordinaire à jouer d'oreille, à intégrer la mélodie pour l’aborder par tous les angles et à utiliser ses deux mains de manière complètement indépendantes

en savoir plus émission Open jazz Erroll Garner en bord de mer, version intégrale

en savoir plus émission Le Matin des musiciens Erroll Garner, avec Pierre Christophe

Programmation musicale

Erroll Garner « Nightconcert »

Theme From A New Kind Of Love (Al lYours) (S. Fain, I. Kahal, P. Norman)

Mack Avenue 1142

Erroll Garner « Nightconcert »

Night and Day (Cole Porter)

Mack Avenue 1142

Erroll Garner « Nightconcert »

When Your Lover Has Gone (Einar Aaron Swan)

Mack Avenue 1142

Erroll Garner « Nightconcert »

Where or When (R. Rodgers, L. Hart)

Mack Avenue 1142

Tony Bennett « Milestonesof a Jazz Legend »

Let's Begin ("The Beat of My Heart") (Harbach, Kern)

The Intense Media 600464

Guy Mintus « A Home in Between »

Our Journey Together (Guy Mintus)

Mintus Music

John Lee Hooker « Les Incontourbales »

Don't Turn Me from Your Door (John Lee Hooker)

Warner 9548-36943-2

Wynton Marsalis, Esa-Pekka Salonen « All Rise »

Saturday night slow drag (Wynton Marsalis)

Sony S2K 89817

Lorenzo Naccarato « Nova Rupta »Nova Rupta (Naccarato)

Laborie Jazz (parution en septembre 2018)