L'actualité du jazz : Eric Dolphy, des inédits pour le Record Store Day

Eric Dolphy à la Une

“Musical Prophet : The Expanded 1963 New York Studio Sessions” révèle les premiers enregistrements en studio inédits de Eric Dolphy depuis 30 ans. Pas moins de 85 minutes inédites.

Capturé après que Eric Dolphy ait quitté Prestige/New Jazz Records et juste avant d’enregistrer le classique intemporel “Out to Lunch !”, “Musical Prophet” est un coffret 3 LP (aujourd’hui) qui donnera lieu à une version 3 CD le 25 janvier 2019. Il contient les deux albums qui sont des chefs-d'œuvre sous-estimés, “Conversations” et “Iron Man”, enregistrés à New York les 1er et 3 juillet 1963.

Les séances furent produites à l’origine par Alan Douglas - plus connu pour son association avec Jimi Hendrix, mais qui a aussi produit des albums de jazz classique comme “Money Jungle” avec Duke Ellington, Charles Mingus et Max Roach. Les cassettes avaient été rangées dans une valise contenant les affaires personnelles de Dolphy et remises aux amis proches de Dolphy, Hale et Juanita Smith, juste avant son voyage européen décisif en 1964. Des années plus tard, le contenu de la valise a été donné au flûtiste et enseignant James Newton, qui avait développé une forte amitié avec son mentor Hale Smith et sa femme, Juanita à la fin des années 70. Et en 2015, James Newton a rencontré Zev Feldman chez Resonance et ils ont commencé à travailler en collaboration avec le Eric Dolphy Trust à Los Angeles sur cette édition définitive des New York Studio Sessions 1963 de Eric Dolphy. Ces cassettes ont été enregistrées en mono, contrairement aux versions stéréo utilisées pour les albums de studio originaux et sont les seules sources principales connues.

Le producteur Zev Feldman raconte au sujet de ce projet “C’est vraiment le saint Graal des enregistrements d’Eric Dolphy. Avoir un album entier d’enregistrements en studio qui n’ont jamais été publiés auparavant, et d’un niveau de qualité et de créativité aussi élevé, d’une personnalité légendaire comme Eric Dolphy est un événement majeur. Je savais que cette publication nécessiterait l’un des packaging les plus élaborés et définitifs que nous ayons jamais assemblés à Resonance, avec de nombreux essais, interviews, déclarations et citations d’une grande variété de voix qui connaissaient et étaient inspirées par Eric Dolphy. Je suis très fier de ce que nous avons rassemblé et je pense que les fans de Dolphy seront ravis de cette sortie.”

Dans ce livret de 100 pages, les photos, dont quelques raretés en couleur, sont signées sont signées Chuck Stewart, Jean-Pierre Leloir, Val Wilmer, Hans Harzheim, Lennart Steen ou Roger Marshutz. Et cinq essais conséquents sont consacrés chacun à un aspect particulier de la personnalité musicale d’Eric Dolphy, sous les plumes de Zev Feldman, James Newton, Robin D.G. Kelley, Masakazu Sato et Michael Lemesre.

à lire article Jazz Culture : The Eric Dolphy Interview

