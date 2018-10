L'actualité du jazz : En public au Sunnyside Festival à Reims avec Grands Formats

Au sommaire aujourd'hui

En public et en direct Centre culturel numérique Saint-Exupéry à Reims (51) dans le cadre du Sunnyside Festival

Invités :

Alban Darche , saxophoniste, compositeur, chef d'orchestre

, saxophoniste, compositeur, chef d'orchestre Franck Tortiller , vibraphoniste, compositeur chef d'orchestre

, vibraphoniste, compositeur chef d'orchestre Camille Durand , chanteuse, compositrice, chef d'orchestre, Grands Formats

, chanteuse, compositrice, chef d'orchestre, Grands Formats Jean Delestrade, co-directeur artistique du Sunnyside Festival

Franck TortillerCollectiv en concert jeudi 18 octobre à 20h30 au Saint-Ex – culture numérique à Reims (51) dans le cadre du Sunnyside Festival. Concert enregistré pour Jazz Club de Yvan Amar. Diffusion le 03 novembre.

Alban DarcheAtomic Flonflons en concert jeudi 18 octobre à 20h30 au Saint-Ex – culture numérique à Reims (51) dans le cadre du Sunnyside Festival. Concert enregistré pour Jazz Club de Yvan Amar. Diffusion le 22 décembre.

Programmation musicale

Alban Darche, Orphicube "Atomic Flonflons"

Ragtime (Alban Darche)

Yolk J2074

Alban Darche, Orphicube "Atomic Flonflons"Automne (Silvestre, Fauré)

Yolk J2074

Franck Tortiller "Collectiv"

Collectiv (Franck Tortiller)

MCO 06

Wanderlust Orchestra "Wanderlust Orchestra"

Waldeinsamkeit (Ellinoa)

Aotoprod 3760227530052

Luzia von Wyl "Throwing Coins"

Q (Luzia von Wyl)

Hatology 753

Hubert Fol "And His Be-Bop Minstrels"

Death of the Octopus (Raymond Fol)

Fresh Sound 955

Ensemble Bibenduum "Superforma"

Stomeingue (Pierre Millet)

Klarthe J017