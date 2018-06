L'actualité du jazz : en direct du Festival International de Jazz de Montréal

Au sommaire aujourd'hui

Le Festival compte la présence de 1000 concerts activités et animations - dont les 2/3 gratuits -, une quinzaine de scènes intérieures (de 300 à 3000 places) et une dizaine extérieures ! Le tout sur un site unique au monde, ouvert de midi à minuit et conçu pour répondre à tous les besoins des festivaliers, tenant sur quatre blocks, au beau milieu d’un centre-ville fermé à la circulation automobile.

Consacré par le Guinness World Records comme le festival de jazz le plus important de la planète, le Festival International de Jazz de Montréal est, depuis 39 ans, synonyme de passion musicale. Bref, c'est dans la métropole francophone d’Amérique que, chaque année, pendant dix jours, bat le coeur de la planète jazz ! On y repère les nouveaux talents, on y consacre celles et ceux qui accèdent à une stature internationale, on y invente des associations inédites qui s’avèrent souvent fécondes et on y écoute dans des conditions acoustiques parfaites nombre de stars programmées ailleurs dans des lieux inaudibles…

Programmation musicale

Guillaume Perret

She's Got Rhythm (Guillaume Perret)

Enregistré le 28 juin 2018 à L'Astral (Maison du Festival)

Christian Sands

Humpty Dumpty (Chick Corea)

Enregistré le 28 juin 2018 au Théâtre Maisonneuve

Cécile McLorin Salvant

I Didn't Know What Time It Was (Richard Rodgers, Lorenz Hart)

Enregistré le 28 juin 2018 au Théâtre Maisonneuve

Chano Dominguez

Flamenco Sketches (Miles Davis)

Enregistré le 28 juin au Monument-National

Guillaume Perret

Rappel (Guillaume Perret)

Enregistré le 28 juin 2018 à L'Astral (Maison du Festival)