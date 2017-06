L'actualité du jazz : en direct de Montréal, l'ouverture du 38ème Festival International de Jazz

Au sommaire aujourd'hui

En direct du festival international de jazz de Montréal

Invité : André Ménard, co-fondateur et directeur artistique du Festival International de Jazz de Montréal

Retrouvez le best of du festival international de jazz de Montréal 2017 avec Alex Dutilh dans Jazz Eté tous les dimanches d'août de 18h à 20h

Programmation musicale

Charlie Haden, Geri Allen, Paul Motian" « The Montreal Tapes »

Dolphy's Dance (Geri Allen)

Enregistré le 01 juillet 1989 à Montréal

Verve 530 999-6

Uzeb

New Hit (Alain Caron, Michel Cusson, Charles Mingus)

Enregistré le 29 juin 2017 à la salle Salle Wilfrid-Pelletier à Montréal

Michel Cusson (guitare)

Alain Caron(basse)

Paul Brochu (batterie)

, © Victor Diaz Lamich

Youn Sun Nah

Too Late (Jamie Saft, Vanessa Saft)

Black Is The Color Of My True Love's Hair (Trad.)

She Moves On (Paul Simon)

Enregistré le 28 juin 2017 au Monument-National à Montréal

Jamie Saft (piano, orgue, Fender Rhodes)

Clifton Hyde (guitare)

Lindsey Horner (basse)

Dan Rieser (batterie)

, © Radio France / Alex Dutilh

Shabaka and The Ancestors

Nguni (Shabaka Hutchings)

Enregistré le 29 juin 2017 au Gesù à Montréal

Shabaka Hutchings (saxophone ténor)

Mthunzi Mvubu (saxophone alto)

Siyabonga Mthembu (voix)

Ariel Zamonsky (basse)

Itumeleng Modale (batterie)

Gontse Makhene (perussions)

, © FIJM

Youn Sun Nah en tournée

7 juillet : festival Django Reinhardt,Fontainebleau

8 juillet : Saveurs Jazz Festival, Segré

9 juillet : Jazz à Vienne

14 juillet : Les Suds, Arles

17 juillet : Jazz à Sète

18 juillet : Nice Jazz Festival

9 août : Jazz in Marciac

11 juillet : Paimpol, festival des chants marins

Saison 2017/2018 : tournée en Province et concert à la Philharmonie de Paris le 21 janvier 2018

Uzeb en tournée

dimanche 02 juillet à la salle Pleyel à Paris (75)

