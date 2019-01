Émile Parisien, un manifeste pour la déconnection

Au sommaire aujourd'hui

Emile Parisien à la Une

Il n’y a sans doute aucun autre musicien européen qui ne soit autant plébiscité que le saxophoniste soprano Emile Parisien ! Il fait partie de ceux qui donnent une nouvelle direction à leur instrument, dans la lignée de Sidney Bechet, John Coltrane ou Steve Lacy ! Personne d’autre n’a à ce point fait ressortir la sonorité incisive de l’instrument, son vibrato, sa vitalité, avec autant de facilité et ne l’avait remis au centre de nouvelles propositions artistiques. Avec “Double Screening”, Emile Parisien redéfinit la tradition. La musique est visionnaire tout en restant généreuse et joyeuse.

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Jean-Marc Larché & Yves Rousseau "Continuum" vendredi 25 janvier à 20h au Foyer Georges Brassens de La Maison Pour Tous à Beaucourt (90). Cliquez sur "contactez-nous" et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails.

Emile Parisien intègre à son répertoire la chanson, la musique classique contemporaine, le folklore français et nord-africain, le tout avec originalité et un dynamisme nourri de la pratique intensive de l’improvisation .Les idées fusent à une vitesse impressionnante, mais il sait rester compréhensible pour l’auditeur. Il n’a pas besoin d’en faire trop sur chaque motif puisque son inspiration lui en fournit rapidement de nouveaux ! Il ne passe jamais par le même chemin et pourtant, les compositions (les siennes ou celles des membres du quartet) gardent toujours la même énergie, les musiciens conservant une grande concentration et une étonnante rigueur.

Ces “réjouissances organisées” sont pleines de rebondissements, de retournements soudains... Il n’y a plus de frontières entre composition et improvisation. Cette manière qu’ont les membres du groupe de communiquer entre eux et d’éviter toute forme de routine procure à l’auditeur un sentiment de joie, celle de participer à la création d’un jazz frais, frénétique et original.

Qu’Émile Parisien soit un brillant musicien n’est plus à prouver ; il suffit de l’entendre traverser des territoires free, revenir à la mélodie à une vitesse vertigineuse ou encore faire sonner son saxophone comme une flûte japonaise shakuhachi ; mais son propos est avant tout de servir la musique. Là encore, ce n’est pas une question de soliste mais plutôt de groupe qui instinctivement, garde le cap entre instantanéité et sincérité des émotions, bondissant brusquement pour atterrir en douceur, loin devant... La musique a beau construite avec précision, elle regorge d’espace pour que chaque membre du quartet puisse exprimer ses idées.

On est donc bien là dans un nouveau jazz européen ancré dans la tradition, mais capable de s’en écarter pour aller sur d’autres terrains : la musique est à la fois furieuse et virtuose, elle nous bouscule émotionnellement à chaque instant.

Où écouter Emile Parisien

A Tulle (19) samedi 26 janvier à 21h à l'Empreinte dans le cadre du festival Du Bleu en Hiver

A Marciac (32) samedi 09 février à 21h à l'Astrada

Emile Parisien (saxophones soprano & ténor)

Julien Touéry (piano)

Ivan Gélugne (basse)

Julien Loutelier (batterie)

