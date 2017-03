L'actualité du jazz : Edward Simon, le songbook latino-américain

Au sommaire aujourd'hui

3 invitations pour 2 à gagner pour le concert de Shabaka and the Ancestors mercredi 22 mars à 20h30 au Vauban à Brest (29) . Cliquez sur " contactez-nous " et laissez vos nom et prénom. 1 invitation pour 2 pour les 3 premiers mails .

La musique d’Amérique latine est d’une richesse et d’une diversité remarquables, qu’il s’agisse de la bossa nova brésilienne, du tango argentin, du boléro cubain ou des irrésistibles chansons du Chili, de Porto Rico ou du Venezuela. Le pianiste Edward Simon - natif du Venezuela, s’est fait un nom aux États-Unis comme pianiste de jazz, chef d’orchestre ou compositeur-arrangeur. Il a bénéficié d’une bourse Guggenheim et est aujourd’hui l’un des huit membres du SFJazz Collective.

Pour “Latin American Songbook”, il a puisé dans le répertoire de l’ensemble du continent latino-américain et fait appel au bassiste Joe Martin et au batteur Adam Cruz. Les performances du trio, frangées de lyrisme, colorées et groovy, donnent une très subtile version instrumentale des chansons originales, rendues célèbres par des chanteurs connus comme Caetano Veloso, Mercedes Sosa et Carlos Gardel.

“Latin American Songbook” vient après la “Venezuelan Suite” (2014) où le pianiste avait mêlé les mélodies et l’énergie de son pays natal avec le jazz d’avant-garde en compagnie du saxophoniste Mark Turner. Pour ce nouvel album, Simon a créé des arrangements sur le fameux Libertango d’Astor Piazzola, le Chega de Saudade de Antonio Carlos Jobim ou la magnifique ballade cubaine “En La Orilla Del Mundo”, qu’un grand nombre de jazz fans doivent connaître par l’album “Nocturne” de Charlie Haden. Au sujet de ces compositions et des cinq autres retenues dans “Latin American Songbook”, Edward Simon explique “ j’ai grandi en entendant et adorant cette musique - ça chante et ça danse. C’est irrésistible. Plus tard, j’ai traité ce matériel en jouant avec le groupe de Paquito D’Rivera dans les années 90, ainsi que durant ma collaboration avec Luciana Souza. Aujourd’hui, avec la maturité, je me sentais prêt à les approfondir et mes les approprier."

Programmation musicale

Edward Simon « Latin American Songbook »

Libertango (Astor Piazzola)

Sunnyside 1418

Edward Simon « Latin American Songbook »

Chega de Saudade (Antonio Carlos Jobim)

Sunnyside 1418

Sergio Mendes « The Swinger From Rio »

Consoloçao (Baden Powell)

Atlantic 8122-75443-2

David Feldman « Horizonte »

Navegar (David Feldman)

Autoprod 7898614907845

Shabaka and The Ancestors « Wisdom of Elders »

Joyous (Shabaka Hutchings)

Brownswood 0155

Ben Sidran « Picture Him Happy »

Thanks God for the F Train (Ben Sidran)

Bonsai 170301

Yannic Seddiki « Opus 1 »

Waterfall Mosaic (Yannic Seddiki)

Autoprod

Creol's Band « Biguine, Vol 4 »

Mademoiselle Molina (Ernest Léardée)

Frémeaux FA 5640

André Previn « 4 To Go ! »

No Moon At All (R. Evans, D. Mann)

Columbia Legacy 88985407422