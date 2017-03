L'actualité du jazz : Duchess, trois princesses

Au sommaire aujourd'hui

Trois chanteuses new yorkaises menant chacune une carrière soliste : Amy Cervini, Hilary Gardner et Melissa Stylianou ont chacune publié de superbes albums sur le label Anzic. Réunies, sous le nom de Duchess, elles se régalent à retrouver l’inspiration des anciens trios vocaux comme les Andrew Sisters en les remettant au goût du jour. Le Wall Street Journal écrit : “elles comprennent que le swing s’accorde idéalement avec un sens aigu de l’humour”.

Leur nouvel enregistrement « Laughing at Life » qui paraît chez Anzic Records, est un petit bijou de swing balancé avec une très moderne insouciance. Le répertoire reprend des chansons de Cole Porter, Johnny Mercer, Duke Ellington et Ray Charles, à côté d’autres beaucoup moins connues. Les voix des trois Duchess les font virevolter avec malice. Deux invités de luxe sur l’album : la clarinettiste Anat Cohen et le tromboniste et chanteur Wycliffe Gordon.

Duchess vient de lancer son podcast “Harmony and Hijinks” où elles interviewent les grandes chanteuses de jazz Jane Monheit et Cécile McLorin Salvant.

Programmation musicale

MathildeLe Corps des femmes (Mathilde, Alexis Pivot)

Duchess « Laughing at Life »

Swing Brother Swing (Williams, Raymond, Bishop)

Anzic 0056

Duchess « Laughing at Life »

Creole Love Call (Duke Ellingon)

Anzic 0056

Duchess « Laughing at Life »

Everybody Loves My Baby (Spencer Williams, Jack Palmer)

Anzic 0056

Terry Pollard « Jazz Ladies, 1924-62 »

Mamblues (Mary Lou Williams)

Frémeaux 5663

Mieko Miyazaki, Franck Wolf « Dankin »

Dankin (Mieko Miyazaki)

WM Music 15001

Watchdog « You're Welcome »

Last Dreamer (Anne Qullier)

Label Pince-Oreilles 007/1

Mary Halvorson « Away With You »

Away With You (Mary Halvorson)

Firehouse 12FH12-04-01-024"

Maria Schneider « The Thompson Fields »

Walking By Flashlight (Maria Schneider)

ArtistShare 0137

Eva Kess « Flying Curly »

Flying Curly (Eva Kess)

Unit 4758

Andrew Sisters « 50th Anniversary Collection »

Boogie Woogie Bugle Boy (Don Raye, Hughie Price)

MCA 42044