L'actualité du jazz : Dr. John, le concert-hommage

Cet album live, témoigne à merveille de l’inépuisable richesse de l’œuvre du chanteur/pianiste/guitariste de la Nouvelle-Orléans. On retrouve ainsi Bruce Springsteen , Jason Isbell, Mavis Staples, Ryan Bingham , John Fogerty, Allen Toussaint, Irma Thomas, Terence Blanchard, John Boutté, Big Chief Monk Boudreaux …

“The Musical Mojo of Dr. John” a capturé un concert de stars au Saenger Theatre de la Nouvelle-Orléans, avec un Dr. John rejoint par une incroyable diversité de grands artistes, qui exécutent 22 titres écrits, enregistrés et/ou popularisés par Dr John au cours de sa prolifique carrière de six décennies, rendant hommage à son grand héritage musical toujours en pleine croissance.

“C'était très émouvant d'avoir tous ces gens qui me rendent hommage, mais je l’ai considéré comme s'il s'agissait d'un autre spectacle», déclare le Dr John,

Programmation musicale

Dr. John, Bruce Springsteen « The Musical Mojo Of Dr. John »

Right Place, Wrong Time (Mac Rebennack)

Concord 218

Dr. John, Mavis Staples « The Musical Mojo Of Dr. John »

Lay My Burden Down (Trad., Mac Renennack)

Concord 218

Dr. John, Sarah Morrow « The Musical Mojo Of Dr. John »

I Walk On Guilded Splinters (Mac Rebennack)

Concord 218

Mal Waldron, Steve Lacy « Sempre Amore »

Sempre Amore (Duke Ellington)

Soul Note 1170

Anne Quillier « Dusty Shelters »

Le retour des superhéros (Anne Quillier)

Label Pince Oreilles 008/1

Umlaut Big Band « Euro Swing, Vol 1 »

Veselaja progulka (Alexander Tsfasman)

Umlaut UMFRCD18

Dayna Stephens « Peace »

I Left My Heart in San Francisco (Cory, Cross)

Sunnyside 1399

Cécile McLorin Salvant « Womanchild »

Deep Dark Blue (Cécile McLorin Salvant)

Mack Avenue 1078

Hermia, Ceccaldi, Darrifourcq « God At The Casino »

Ho Chi Minh (Hermia, Ceccaldi, Darrifourcq)

Babel Label 15132

Pharoah Sanders « Crescent With Love »

Misty (Erroll Garner)

Venus 79001